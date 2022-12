Jan Bolscher

Vrijdag 16 december 2022

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere goed nieuws voor de Nederlandse Richard Verschoor: Hij gaat volgend seizoen bij het eveneens Nederlandse Van Amersfoort Racing aan de bak in de Formule 2. Het wordt alweer zijn derde seizoen in de opstapklasse. Verder heeft de Formule 1 bekendgemaakt welke teams er deel gaan nemen aan de F1 Academy, heeft Fernando Alonso een mooie ode aan zijn moeder gebracht en is Susie Wolff - de vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff - door fans naar voren geschoven als mogelijke opvolger van Jost Capito bij Williams. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verschoor sleept Formule 2-zitje uit het vuur

Richard Verschoor vierde vandaag niet alleen zijn 22e verjaardag, hij werd ook aangekondigd als Formule 2-coureur voor het Nederlandse Van Amersfoort Racing volgend seizoen. Het wordt Verschoor zijn derde seizoen in de opstapklasse, dus hij zal zich moeten laten gelden om eventueel in beeld te komen bij de koningsklasse-teams. Verschoor werd in 2021 elfde met 56 punten tijdens zijn debuutseizoen. Dit jaar werd hij twaalfde met 103 punten. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Formule 1 onthult F1 Academy-teams

En dat was niet het enige Nederlandse nieuws vandaag. De Formule 1 heeft de vijf teams onthuld die deel zullen nemen aan de gloednieuwe F1 Academy-serie: een kampioenschap dat is opgericht om jonge vrouwelijke coureurs een grotere kans te geven de Formule 3 en de daaropvolgende klassen te bereiken. Naast Art Grand Prix, Campos Racing, Carlin Motorsport en Prema Racing, doet ook het Nederlandse MP Motorsport mee in de klasse. De coureurs en de racekalender worden later bekendgemaakt. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Verstappen stopte met speciale hoofdbescherming na opmerking Jos

Formule 1-coureurs gebruiken op circuits met een hoog risico op spierpijn in de nek vanwege de heftige G-krachten vaak zogeheten 'head padding', een soort opvulling rondom de nek om de klappen in de bochten op te vangen. Max Verstappen maakt hier echter geen gebruik meer van. En dat komt door vader Jos: "Mijn vader noemde het 'pussy pads'", vertelde de Nederlander onder andere. "Vanaf die dag weiger ik om ze te gebruiken. In Mugello in 2020 hadden sommige coureurs vooraf de pads al in. Het team vroeg mij of ik dat ook wilde. Ik zei: 'Zelfs als mijn hoofd eraf valt, ga ik die dingen niet meer gebruiken.'" Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Susie Wolff door fans naar voren geschoven als kandidaat teambaas Williams

Susie Wolff wordt de afgelopen dagen in de buitenlandse media regelmatig genoemd als mogelijke opvolger van Jost Capito bij Williams, maar ook veel Formule 1-fans zouden haar graag als nieuwe teambaas bij de Britse formatie zien. De vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een behoorlijke staat van dienst als coureur opgebouwd. Ook verreed ze al eens vrije trainingen in de Formule 2 voor Williams. Daarnaast was ze tot voor kort teambaas in de Formule E bij het Venturi Racing Team. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

No one should take that Williams team principal seat more than a person that knows the team best , it’s time for Susie Wolff to cook #F1 pic.twitter.com/kSemKi0goY — ahmed baokbah 🇸🇦 🇲🇦🏎✈️ (@ahmed_baokbah) December 12, 2022

Fernando Alonso ondergaat naamsverandering

Fernando Alonso heeft een ode aan zijn moeder gebracht door een tweede achternaam toe te voegen aan zijn officiële inschrijving voor de Formule 1. De Spanjaard staat voor het seizoen van 2023 als Fernando Alonso Diaz op papier. Daarmee treedt hij in de voetsporen van Sergio Pérez. De Red Bull Racing-coureur voegde enige tijd geleden ook zijn moeders achternaam toe aan zijn inschrijving, waardoor hij officieel als Sergio Pérez Mendoza te boek staat. In de volksmond wordt die naam echter zelden gebruikt. Het hele verhaal lezen? Klik hier.