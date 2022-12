Jan Bolscher

Vrijdag 16 december 2022 19:59

Susie Wolff wordt de afgelopen dagen in de buitenlandse media regelmatig genoemd als mogelijke opvolger van Jost Capito bij Williams, maar ook veel Formule 1-fans zouden haar graag als nieuwe teambaas bij de Britse formatie zien.

Het team van Williams bracht afgelopen maandag naar buiten dat Capito zijn taken als teambaas heeft neergelegd. De Duitser werd twee jaar geleden aangesteld als opvolger van Claire Williams - nadat Simon Roberts deze rol tijdelijk op zich nam - en heeft sindsdien de gevallen grootmacht naar wat rustigere wateren weten te leiden. Het nieuws kwam enigszins als een verrassing, al was het een publiek geheim dat Capito destijds zijn pensioen een paar jaar uitstelde om deze uitdaging aan te gaan. Ook technisch directeur François-Xavier Demaison heeft Williams verlaten, wat betekent dat er de komende maanden twee belangrijke vacatures vervuld moeten gaan worden.

Carrière

Over de opvolger van Capito is nog niets concreets bekend, maar Susie Wolff - de vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff - wordt de afgelopen dagen veel in de buitenlandse media genoemd. Susie heeft een indrukwekkende carrière als coureur achter de rug. Zo eindigde ze meerdere keren op het podium in de Formule Renault en reed ze in 2005 in de Britse Formule 3. Na zeven jaar in de DTM te hebben gereden werd ze in 2012 aangesteld als test- en ontwikkelingscoureur voor het team van Williams, waarbij ze in 2014 tijdens meerdere vrije trainingen in actie kwam.

Favoriet onder de fans

Susie verliet de Formule 1 in 2015, maar verscheen drie jaar later weer ten tonele. Dit keer in de elektrische tak van sport. In 2018 werd ze aangesteld als teambaas van het Venturi Racing Team in de Formule E. In augustus van dit jaar legde ze daar haar taken neer. Susie heeft dus de nodige ervaring op het hoogste niveau van de autosport. Op Twitter spreken veel Formule 1-fans dan ook hun hoop uit dat Susie door Williams als opvolger van Capito wordt aangesteld. Daarmee zou ze op dit moment de enige vrouwlijke teambaas in de Formule worden.

No one should take that Williams team principal seat more than a person that knows the team best , it’s time for Susie Wolff to cook #F1 pic.twitter.com/kSemKi0goY — ahmed baokbah 🇸🇦 🇲🇦🏎✈️ (@ahmed_baokbah) December 12, 2022

The takeaway from this tweet should be that Susie Wolff as a Team Principal would be awesome.



Williams and Ferrari have holes at TP to fill. Make the call. #F1 https://t.co/VUE5O0SIS7 — Vincenzo Landino (@vincenzolandino) December 12, 2022