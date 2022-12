Lars Leeftink

Vrijdag 16 december 2022 16:59 - Laatste update: 17:17

Richard Verschoor heeft vrijdag op zijn 22ste verjaardag een prachtig cadeau gekregen. De Nederlander gaat namens Van Amersfoort Racing komend seizoen actief zijn in de Formule 2 in een poging zijn Formule 1-droom levend te houden. Na MP Motorsport komt de Nederlander nu dus namens de andere Nederlandse formatie in actie.

Afgelopen seizoen kwam de Nederlander ook in actie in de Formule 2. Verschoor werd twaalfde en verzamelde 103 punten. Zijn beste weekenden waren in Saoedi-Arabië en Nederland, toen hij 22 en 20 punten scoorde. De Nederlander is dankzij Van Amersfoort Racing nu dus verzekerd van een plekje in de Formule 2, iets wat lang onzeker was voor Verschoor. Het wordt het derde seizoen voor de Nederlander in de Formule 2.

2021

In 2021, toen Verschoor zijn debuut in de Formule 2 maakte, werd hij elfde met 56 punten. Toen was het raceweekend in Groot-Brittannië zijn beste race van het seizoen, een weekend waarin hij 27 punten scoorde. De Nederlander zal hopen dat hij in 2023 een volgende stap kan zetten en wellicht mee kan doen om een plek in de top vijf van het kampioenschap. Van Amersfoort Racing werd in 2022, tijdens het debuutseizoen van het team in de Formule 2, tiende met 73 punten. Alleen Campos Racing deed het in 2022 minder. Wat dat betreft wacht er dus een uitdaging voor Van Amersfoort Racing en voor Verschoor.