Lars Leeftink

Vrijdag 16 december 2022 13:51 - Laatste update: 13:54

De vijf teams die zullen deelnemen aan de nieuwe F1 Academy-serie zijn onthuld. Onder meer een Nederlands team zal in actie komen in de gloednieuwe klasse die de Formule 1 heeft opgezet.

F1 lanceerde het kampioenschap om een effectievere weg door de junior formules voor jonge vrouwelijke coureurs te promoten, met als doel om degenen die succesvol zijn in de categorie door te laten stromen naar de Formule 3 en verder. Toen de serie vorige maand in Abu Dhabi werd aangekondigd, werd ook aangekondigd dat bestaande F2- en F3-teams de grid zouden vullen, elk met drie auto's om een line-up van 15 auto's te creëren. Deze teams zijn nu bevestigd: ART, Campos, Carlin, MP Motorsport en Prema.

Teams

Het Nederlandse MP Motorsport zal voor de Nederlandse fans het meest bekend zijn en is het huidige F2-team dat in 2022 kampioen werd nadat het Felipe Drugovich aan zijn titel hielp. ART is een zeer succesvol juniorenteam opgericht door de nieuwe Ferrari-teambaas Fred Vasseur, en heeft talenten als Lewis Hamilton en Charles Leclerc geholpen. Campos, opgericht door Adrian Campos, is sinds eind jaren negentig altijd aanwezig in de juniorklasse en had Fernando Alonso in zijn gelederen tijdens zijn weg naar de Formule 1. Carlin is misschien wel de meest indrukwekkende leerschool voor jonge coureurs, aangezien het de carrières van talloze wereldkampioenen en zeven van de coureurs op de F1-grid van vorig seizoen heeft opgeleid. Prema is in de recente geschiedenis het go-to-team geweest voor de Ferrari Driver Academy. De coureurs en kalender zullen later bekend worden gemaakt.

Reacties

F1 CEO en president Stefano Domenicali zei het volgende over de teams die mee gaan doen: "Het is mooi om de vijf teams aan te kondigen die volgend jaar in de F1 Academy zullen racen en die deze fantastische kans zullen bieden aan de jonge en getalenteerde vrouwen om hun reis naar de competitieve autosport te beginnen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zijn ambities waar te maken en de ondersteuning en begeleiding krijgt die nodig is om vooruitgang te boeken en uit te blinken. De F1 Academy is een belangrijk onderdeel van ons plan om de diversiteit en vertegenwoordiging in de autosport te vergroten en we kijken uit naar het eerste seizoen in 2023.”

Bruno Michel, algemeen directeur van de F1 Academy, voegt toe: "Ik ben zeer verheugd om de vijf teams te onthullen die de F1 Academy gaan vormen voor de driejarige cyclus vanaf 2023. We kennen ze heel goed en we werken al vele jaren met elk van hen samen. Ze staan bekend om hun ervaring en expertise in het koesteren en ontwikkelen van jonge coureurs. Ik vertrouw er volledig op dat ze de coureurs die deelnemen aan de F1 Academy de sleutels zullen geven om technisch te groeien, en dat ze hen zullen helpen met de fysieke en mentale voorbereidingen voor hun reis richting de top."