Lars Leeftink

Vrijdag 16 december 2022 15:04 - Laatste update: 15:14

Max Verstappen en Jos Verstappen hebben zelf nooit in deze rol gezeten, maar ze kunnen er wel over meepraten: het zijn van een tweede coureur in een team. Volgens de Nederlanders moeten deze coureurs die rol accepteren, en niet elke coureur kan dit.

Verstappen is vanaf het moment dat hij bij Red Bull kwam (2016) de eerste coureur van het team geweest, of in ieder geval gelijkwaardig aan bijvoorbeeld Daniel Ricciardo. De Nederlander had bij Red Bull altijd een teamgenoot die in zijn dienst reed. Soms botst dit, zoals afgelopen seizoen in Brazilië met Sergio Perez, maar vaak had Verstappen ook geen teamgenoot die hem kon ondersteunen voorin. De Nederlander kan zich echter prima verplaatsen in zijn teamgenoten en teamgenoten van Charles Leclerc of Lewis Hamilton.

Verstappen

Tegenover Viaplay vertelt Max Verstappen dat een tweede coureur moet weten wat zijn rol binnen een team is. Als voorbeeld gebruikt hij Valtteri Bottas, die jaren lang achter Lewis Hamilton genoegen moest nemen met een plek als tweede coureur bij Mercedes. "Elk jaar start hij weer fris, maar na een paar races realiseer je je dat het weer niet gaat gebeuren en accepteer je je rol. Hij finishte nog steeds op podiums, hij won een paar races en pakte polepositions. Je moet gewoon accepteren dat de coureur naast je net wat beter is. Dat is prima, dat kan gebeuren. Het is belangrijk dat hij het ook accepteerde." Volgens Verstappen kan niet elke coureur dit. "Sommige coureurs kunnen dat niet en dan gaat het helemaal fout. Dan overleven ze niet heel lang. Ik ga geen namen noemen, maar je moet je rol accepteren. Je kan niet in een sprookjeswereld blijven leven."

Jos

Jos Verstappen is van mening dat Bottas bij Mercedes wel wereldkampioen had kunnen worden, maar die kans nooit echt kreeg. "Zeker, tot op een zekere hoogte. Op een gegeven moment realiseer je je echter dat het niet meer gaat gebeuren. Hij snapt dat. Dat weet je zelf. Bottas heeft die kans gehad bij Mercedes, vele jaren lang, en nu rijdt hij voor Alfa Romeo. Ik denk dat hij bezig is aan zijn laatste stint in de Formule 1. Als je deel uitmaakt van een kampioensteam, dan ga je ervoor en probeer je het. Na een aantal races realiseer je je dan weer dat het niet gaat lukken."