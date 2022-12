Lars Leeftink

Donderdag kwam het langverwachte nieuws naar buiten dat Mick Schumacher en Ferrari afscheid gaan nemen van elkaar en de jonge Duitser vanaf 2023 als reservecoureur bij Mercedes in actie gaat komen. Voor nu is hij de vervanger van Lewis Hamilton en George Russell mocht dit nodig zijn, maar zit er meer in voor Schumacher na 2023?

Het pad voor Schumacher was vooraf al helemaal uitgestippeld. Schumacher zou op jonge leeftijd bij Haas gaan rijden en, onder de hoede van Ferrari, zich ontwikkelen tot een potentiële wereldkampioen om zo uiteindelijk in de voetsporen van vader Michael bij Ferrari te treden. Zo is het echter allemaal niet gegaan voor de jonge Duitser, die in 2021 begon met zijn carrière in de sport en nu dus een compleet ander pad gaat bewandelen richting de top van de Formule 1.

Debuutjaar

In 2021 kreeg hij van Haas de kans om, naast Nikita Mazepin, zijn debuut in de sport te maken en zich te laten zien. Dit ging echter moeilijk, omdat Haas met afstand de minste auto van de grid had en zich volledig op 2022 aan het focussen was. Schumacher was daardoor, samen met Mazepin, vaak achterin het veld te vinden. Ondanks dat hij wat beter presteerde dan zijn teamgenoot en wat minder foutjes maakte, ging ook de Duitser wel eens onderuit tijdens zijn eerste seizoen en scoorde hij nul punten. Daarnaast was zijn hoogste finishpositie een twaalfde plaats tijdens de Grand Prix van Hongarije, een race waarbij Valtteri Bottas (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren) en Sergio Perez (Red Bull) uitvielen. Plekken die Schumacher dus gratis kreeg. Niet zo'n fantastisch seizoen dus voor Schumacher, maar in 2022 zou hij volgens velen echt een stap gaan zetten.

2022

Deze stap bleef echter uit, ondanks dat de auto van Haas een heel stuk beter was dan in 2021. Kevin Magnussen, die Mazepin verving in 2022, presteerde een stuk beter en stabieler dan Schumacher en zou ook met meer punten eindigen dan de Duitser. Schumacher scoorde alleen punten in Groot-Brittannië (achtste) en Oostenrijk (zesde), terwijl verder de hoogste finishpositie een elfde plaats was in Bahrein. Met twaalf punten eindigde Schumacher op de zestiende plaats in het kampioenschap, terwijl Magnussen met 25 punten op de dertiende plaats eindigde.

Ferrari

Gedurende het seizoen werd ook duidelijk dat Ferrari geen vooruitgang bij Schumacher zag. De twijfels bij de Italiaanse renstal begonnen toe te nemen en de geruchten over het einde van de samenwerking werden hardnekkiger. Zeker gezien het feit dat Schumacher een aflopend contract had, zowel Carlos Sainz als Leclerc nog tot eind 2024 contract hebben bij Ferrari en ook Robert Shwartzman zich steeds meer begon te laten zien en vrije trainingen mocht rijden. Vervolgens kwam de doodstreek voor Schumacher aan het einde van het seizoen namens Haas.

Haas

Haas besloot namelijk dat het beter was om afscheid van Schumacher te nemen. Ook het Amerikaanse team zag niet genoeg vooruitgang om nog een derde seizoen met hem aan te gaan. Het team van Guenther Steiner koos voor Nico Hulkenberg als ervaren vervanger naast Magnussen. Vervolgens kwam de volgende klap voor Schumacher: Ferrari besloot in samenspraak met de Duitser de samenwerking te beëindigen. Daardoor was Schumacher ineens vrij om te staan en te gaan waar hij wilde, en dit deed hij dan ook. Vrijwel meteen.

Mercedes

De geruchten over een eventuele rol als reservecoureur bij Mercedes werden hardnekkiger nadat bekend werd dat Haas de Duister geen stoeltje zou geven voor 2023. Schumacher had echter concurrentie van een andere coureur die ook geen stoeltje in F1 meer had: Daniel Ricciardo. De Australiër besloot echter terug te keren naar Red Bull om daar reservecoureur te worden en marketingtechnische evenementen en simulatiewerk te doen. Daardoor was de weg voor Schumacher naar Mercedes helemaal open, zeker ook omdat Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne geen reservecoureur meer zijn bij Mercedes. Vlak na het nieuws van het vertrek bij Ferrari werd bekend dat Schumacher richting Mercedes ging.

Rol

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, liet al merken dat hij zeker weet dat Schumacher in kan vallen voor George Russell en Lewis Hamilton mocht dit nodig zijn. Dit, in combinatie met simulatiewerk, gaat de voornaamste rol zijn van Schumacher in 2023. Ook zal de Duitser aanwezig zijn tijdens de raceweekenden. Daarna is het echter nog onduidelijk hoe de line-up van Mercedes eruit gaat zien en waar Schumacher dan rijdt. Het biedt opties voor Schumacher om op deze manier de top van de Formule 1 te bereiken.

Toekomst

Of Mercedes Schumacher ook met het oog op de toekomst heeft vastgelegd zal voorlopig een mysterie blijven, maar het duo Russell en Schumacher zou in 2024 of 2025 zomaar eens realiteit kunnen worden. Hamilton heeft niet het eeuwige leven en het is alles behalve zeker dat hij in 2024 nog actief is in de sport. Mocht Hamilton stoppen, dan zou Schumacher wel eens vooraan kunnen staan om de zevenvoudig (wellicht achtvoudig tegen die tijd) wereldkampioen te vervangen. Het zou een, weliswaar alternatieve, weg richting de top kunnen zijn voor Schumacher. Toch zou het ook prima een weg kunnen zijn richting een ander stoeltje voor 2024. Net zoals Ricciardo zal Schumacher hoe dan ook hopen op een flinke stoelendans richting het seizoen 2024.