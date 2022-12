Lars Leeftink

Toto Wolff is blij met de komst van Mick Schumacher en heeft ook aangegeven wat de rol van de jonge Duitser, die vertrekt bij Haas, precies gaat zijn. Lewis Hamilton en George Russell zijn ook in 2023 de eerste twee coureurs van het team.

Het nieuws kwam vrij snel na het nieuws dat Schumacher en Ferrari definitief uit elkaar gingen. De geruchten hingen in beide gevallen al een tijdje in de lucht, maar nadat Haas openbaarde dat Nico Hulkenberg in 2023 naast Kevin Magnussen gaat rijden en Schumacher zijn stoeltje kwijt was geraakt, werden de geruchten alleen maar hardnekkiger. Vlak na het nieuws dat de samenwerking met Ferrari definitief voorbij was, werd de jonge Duitser aangekondigd als reservecoureur van Mercedes.

In het persbericht van Mercedes vertelt Wolff over de plannen die Mercedes heeft met Schumacher, die in de voetsporen van vader Michael treedt met zijn overstap naar de Silver Arrows. Volgens Wolff is het een aanwinst voor het heden, maar ook de toekomst. "We weten ook dat hij, met twee jaar ervaring met racen in de Formule 1 onder zijn riem, klaar zal zijn om op korte termijn in de auto te stappen om Lewis of George te vervangen, mocht die noodzaak zich voordoen."

Wolff is verder lovend over Schumacher, die dus de eerste vervanger van Russell en Hamilton is mocht dit nodig zijn. "Mick is een getalenteerde jonge coureur en we zijn blij dat hij bij het team komt. Hij is een harde werker, heeft een kalme en methodische aanpak en is nog steeds hongerig om te leren en te verbeteren als coureur. Dat zijn allemaal belangrijke kwaliteiten en we zijn blij dat hij ons kan helpen bij de ontwikkeling van de W14."