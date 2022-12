Verstappen gewaarschuwd voor doelwit op zijn rug, Wolff haalt uit naar Red Bull | GPFans Recap

Jan Bolscher

Vrijdag 2 december 2022 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere Damon Hill. De wereldkampioen van 1996 waarschuwt Max Verstappen voor het feit dat niet iedereen zal staan te juichen om zijn geboekte succes. Toto Wolff heeft zich opnieuw uitgelaten over de straf voor Red Bull Racing na het overschrijden van het budgetplafond in 2021, de Formule 1 overweegt actieve aerodynamica in te voeren vanaf 2026 en de Grand Prix van China gaat ook volgend jaar niet door. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen gewaarschuwd na grootse successen

Max Verstappen kende in 2022 zijn meest succesvolle jaar in de Formule 1 tot nu toe. De Nederlander schreef 15 overwinningen op zijn naam en werd voor de tweede keer op rij wereldkampioen. Volgens Damon Hill heeft dat succes echter ook een keerzijde. "Niet iedereen houdt van een winnaar", klonk het onder andere in de podcast F1 Nation. "De veronderstelling is dat je je goed voelt als je wint. Maar in deze sport is er ook een andere kant van de medaille: de andere teams willen je neerhalen. Je wordt een doelwit." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Marko verwacht sterker Mercedes dan Ferrari in 2023

Helmut Marko verwacht dat Mercedes in 2023 een grotere uitdaging voor Red Bull Racing zal vormen dan Ferrari, met name omdat de Zilverpijlen over Lewis Hamilton beschikken. De Oostenrijker maakt zich echter geen zorgen. Zijn team beschikt naar eigen zeggen immers over de beste coureur van het veld. "Ferrari is sterk, maar Mercedes zal als geheel sterker zijn", vertelde hij tegenover Sport BILD. "Zeker met Hamilton. Hij is nog steeds een topcoureur. Leclerc is ook goed, maar hij maakt nog steeds fouten." Op de vraag of Hamilton volgend jaar opnieuw zonder overwinningen achterblijft, klonk het: "Helaas ben ik bang van niet." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Wolff sneert richting Red Bull Racing

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat Red Bull Racing volgend seizoen ongeveer één tot twee tienden per seconde in zal leveren vanwege de opgelegde sanctie voor het overschrijden van het budgetplafond in 2023. Ook heeft hij zich opnieuw uitgelaten over de 'te milde' straf die de renstal heeft gekregen. "Als je twee miljoen extra hebt, dan geef je dat uit aan technologie", vertelde hij tegenover Speedweek. "Wij brachten onze laatste update op Silverstone, Red Bull Racing bracht er daarna nog vier." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Formule 1 denkt aan actieve aerodynamica vanaf 2026

De Formule 1 is nog altijd bezig om het spektakel voor de kijker te vergroten. Daarom wordt er gedacht aan het gebruik van actieve aerodynamica. Het zou in de plaats van het huidige DRS-systeem moeten komen en het idee is om de neerwaartse druk bij een voorligger iets te verminderen, zodat deze niet kan wegrijden bij een achterblijver. Andersom kan het echter ook worden ingezet. "We moeten nog uitvinden of het haalbaar is, en of het veilig en voorspelbaar werkt", legde Ross Brawn uit. "Op dit moment hebben we het al een beetje met DRS, aangezien dat ook een vorm van actieve aerodynamica is." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Definitieve streep door Grand Prix van China 2023

De Formule 1 zal volgend jaar niet in China racen, als gevolg van de aanhoudende Covid-beperkingen in het land. De race stond gepland voor 16 april 2023, maar daar gaat nu definitief een streep door. De laatste keer dat er in China werd geracet was in 2019. De Grand Prix van China voor komend jaar was de vierde ronde het kampioenschap, maar een terugkeer naar het land zal moeten worden uitgesteld. De koningsklasse was in de voorbije weken voortdurend in gesprek met de organisator, maar gezien de huidige coronabeperkingen, zag de koningsklasse een Grand Prix als iets wat onhaalbaar is. Het hele verhaal lezen? Klik hier.