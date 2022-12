Jan Bolscher

Vrijdag 2 december 2022 16:15

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat Red Bull Racing volgend seizoen ongeveer één tot twee tienden per seconde in zal leveren vanwege de opgelegde sanctie voor het overschrijden van het budgetplafond in 2023.

Het Formule 1-seizoen van 2022 was er voor Mercedes een om snel te vergeten. Waar één jaar eerder nog voor de achtste keer op rij de constructeurstitel werd gewonnen, konden de Zilverpijlen met de W13 geen vuist maken tegen Red Bull Racing en Ferrari. Pas tegen het einde van het jaar werd er weer enigszins aansluiting gevonden, al leek dit deels afhankelijk van het circuit. Met de budgetplafond-straf voor Red Bull Racing, hoopt Wolff echter dat de kaarten volgend jaar opnieuw worden geschud.

Straffen Red Bull Racing

De renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez overschreed in 2021 het budgetplafond van 145 miljoen dollar. Na weken van speculatie werd bekend dat de FIA hier een boete voor uitdeelde van zeven miljoen dollar én Red Bull Racing tien procent van de testtijd in de windtunnel in mindering bracht voor een periode van twaalf maanden. Die zeven miljoen liggen ze in Milton Keynes niet wakker van, maar die tien procent gaan ze volgens Wolff wél voelen.

"Wij denken één of twee tienden van een seconde per ronde", klinkt het als hij door Speedweek wordt gevraagd naar de impact van deze straf. De Oostenrijker blijft het echter 'te mild' vinden: "Wij bieden dezelfde voordelen: van de kantine tot zwangerschapsverlof. Als je twee miljoen extra hebt, dan geef je dat uit aan technologie. Wij brachten onze laatste update op Silverstone, Red Bull Racing bracht er daarna nog vier", klinkt het.