Binotto stapt op als teambaas bij Ferrari, Aston Martin toont nieuwe peperdure fabriek | GPFans Recap

Vincent Bruins

Dinsdag 29 november 2022 21:49

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Een belangrijke dag in de toekomst van het Ferrari Formule 1-team: teambaas en technisch directeur Mattia Binotto stapt op. Met dit soort nieuws is er toch nog heel wat te beleven in het off-season. Zo spreekt Adrian Newey, ontwerper bij Red Bull, over dat concurrerende teams zomaar met een beter idee kunnen komen dan zijn team. Aston Martin heeft haar gloednieuwe fabriek ter waarde van 200 miljoen euro getoond. Pierre Gasly maakt zich inmiddels zorgen over zijn strafpunten. Hij heeft er al tien en bij twaalf moet je een race op de bank zitten. De nieuwe teamgenoot van Esteban Ocon ziet zichzelf niet als "een onnozele coureur of een gevaarlijke coureur."

Newey huiverig voor concurrentie in 2023: 'Wellicht iemand anders met een beter idee'

Red Bull Racing en Adrian Newey zijn het eerste jaar van het gloednieuwe Formule 1-tijdperk met vlag en wimpel doorgekomen met zowel het coureurs- als het constructeurskampioenschap als beloning. De topontwerper gelooft echter niet dat het succesvolle 2022 automatisch een voorbode voor 2023 is en waarschuwt voor de concurrerende teams: "Het is best mogelijk dat iemand anders ineens met een beter idee om de hoek komt. Niemand van ons weet waar we terecht zullen komen via het blijven ontwikkelen van ons huidig concept. Misschien heeft een ander team wel een veel groter potentieel qua ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de dubbele diffusor. Die maas in de wet lag er al lange tijd, het duurde alleen even voor het ontdekt werd." Meer lezen? Klik hier!

Mattia Binotto stapt op als teambaas bij Ferrari

Het Formule 1-team van Ferrari en teambaas Mattia Binotto gaan uit elkaar. De Italiaan vertrekt na een seizoen waarin de renstal meerdere keren onder vuur heeft gelegen vanwege het functioneren van enkele kopstukken. De toekomst binnen Ferrari van Binotto, die een contract tot eind 2023 had, stond al langer op losse schroeven. Voorafgaand aan het raceweekend in Abu Dhabi meldde het Italiaanse La Gazetta dello Sport dat hij vervangen zou gaan worden door Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur. Een ander groot Italiaans dagblad, Corriere della Sera, meldde vervolgens op vrijdag dat Binotto zelf op zou stappen, omdat hij de kritiek op zijn functioneren te vermoeiend vond. Uit het persbericht van Ferrari blijkt dat Binotto inderdaad zelf zijn ontslag heeft ingediend. Meer lezen? Klik hier!

Aston Martin toont gloednieuwe 'game changer' van 200 miljoen

Aston Martin opende recent haar deuren van de nieuwe fabriek voor een selecte groep Formule 1-media - waaronder GPFans - die aan het eind van de lente volgend jaar officieel volledig operationeel zou moeten zijn. Het terrein van maar liefst vier hectare, gelegen tegenover de huidige en verouderde faciliteiten in Silverstone, zal onder andere beschikken over een ultramoderne windtunnel die rond 2024 zal gaan draaien. Het is sowieso de bedoeling dat het volledige complex tegen die tijd compleet zal zijn. Het project draait op een investering van 200 miljoen Britse pond door teameigenaar Lawrence Stroll. De Canadees heeft de ambitieuze plannen om van Aston Martin een race- en hopelijk kampioenschapwinnend team te maken tegen het eind van 2025. Meer lezen? Klik hier!

Palmer ziet Hamilton revanche nemen in Abu Dhabi: "Dit was zijn wraak"

Jolyon Palmer zag het duel tussen Lewis Hamilton en Sergio Pérez in Abu Dhabi als doorslaggevend in de strijd van de Mexicaan met Charles Leclerc voor P2 in het kampioenschap bij de constructeurs. Volgens de Brit moet het vanuit Hamilton als wraak gevoeld hebben na Abu Dhabi 2021: "Pérez was begrijpelijkerwijs teleurgesteld dat hij op de laatste dag het onderspit delfde, maar Ferrari verdient lof voor het zo goed mogelijk afronden van het seizoen met prestaties in Brazilië en Abu Dhabi." Pérez moest het uiteindelijk dus doen met P3 in het kampioenschap bij de coureurs. Meer lezen? Klik hier!

'Ferrari klopte in winter 2021 al aan bij Horner om hem bij Red Bull weg te halen'

Na een samenwerking sinds 2019 gaan Ferrari en Mattia Binotto aan het einde van 2022 uit elkaar. Volgens berichtgeving zou de Italiaanse renstal in de winter van 2021 al op zoek zijn geweest naar een vervanging van de Italiaanse teambaas en daarbij zou men uitgekomen zijn bij wel twee heel opvallend namen uit de paddock. Het doorgaans goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport weet te vertellen dat er in de vorige winter al gesproken werd met Christian Horner van Red Bull Racing en Andreas Seidl van McLaren. Beide heren hadden echter geen trek in de lastige plek bij het team van Ferrari en nu blijkt ook waarom. Binotto wist na twee moeilijke jaren een knappe tweede plek in het wereldkampioenschap te noteren, maar voelde alsnog niet honderd procent vertrouwen binnen de Ferrari-slangenkuil en hij nam dus zelf zijn ontslag. Meer lezen? Klik hier!

Gasly over mogelijke schorsing: "Ik ben geen onnozele of gevaarlijke coureur"

Pierre Gasly maakt zich zorgen dat hij volgend jaar een Grand Prix zal moeten missen door het strafpuntensysteem. Hij denkt dat vier à vijf andere coureurs mogelijk hetzelfde lot kunnen treffen. Dat heeft de Fransman verteld aan de media in Abu Dhabi: "Ik probeer er niet over na te denken, want ik zie mezelf niet als een onnozele coureur of een gevaarlijke coureur," aldus de nieuwe teamgenoot van Esteban Ocon. "Ik probeer voorzichtig te zijn met de, laten we het zo noemen, de rare strafpunten die je verliest door bepaalde procedures en dat soort dingen. Ik probeer ervan op de hoogte te blijven. Volgens mij is mijn benadering van het racen hetzelfde gebleven en ik hoop echt dat we het oude systeem kunnen herzien in de winter, want ik geloof niet dat ik de enige zal zijn die in de problemen komt, als we het zo houden. En het zou erg jammer zijn om vier of vijf coureurs te zien worden geschorst voor een race en om een kampioenschap te hebben met sommige jongens die een race missen." Meer lezen? Klik hier!