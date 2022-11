Brian Van Hinthum

Red Bull Racing en Adrian Newey zijn het eerste jaar van het gloednieuwe Formule 1-tijdperk met vlag en wimpel doorgekomen met zowel het coureurs- als het constructeurskampioenschap als beloning. De topontwerper gelooft echter niet dat het succesvolle 2022 automatisch een voorbode voor 2023 is en waarschuwt voor de concurrerende teams.

Hoewel het niet het meest rustige seizoen voor Horner en Red Bull is gebleken met zaken als de budgetcapsoap en het gedoe tussen Max Verstappen en Sergio Pérez, om maar een paar voorbeelden te noemen, zal er uiteindelijk toch met veel tevredenheid worden teruggekeken op dit dominante jaar. De Oostenrijkse formatie wist zowel het constructeurs- als het coureurskampioenschap binnen te hengelen en daarmee traditionele teams als Mercedes en Ferrari de loef af te steken.

De beste manier?

Daarmee werd het een succesvol eerste jaar van de nieuwe aerodynamische reglementen die voor dit seizoen geïntroduceerd werden. Red Bull, natuurlijk met topontwerper Newey in de gelederen, wist de spijker op de kop te slaan met het ontwerp van de RB18 en bouwde een betrouwbare machines die Verstappen en Pérez aan vele punten wist te helpen. "We blijven dit concept door ontwikkelen omdat we dit goed kennen. Ik durf echter niet te zeggen of deze manier de beste is", zegt Newey eerlijk tegenover Auto, Motor und Sport.

Groter potentieel qua ontwikkeling

De Britse techneut vraagt zich dan ook hardop af of de zaken volgend seizoen hetzelfde blijven. "Het is best mogelijk dat iemand anders ineens met een beter idee om de hoek komt. Niemand van ons weet waar we terecht zullen komen via het blijven ontwikkelen van ons huidig concept. Misschien heeft een ander team wel een veel groter potentieel qua ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de dubbele diffusor. Die maas in de wet lag er al lange tijd, het duurde alleen even voor het ontdekt werd", besluit hij.