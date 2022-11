Brian Van Hinthum

Na een samenwerking sinds 2019 gaan Ferrari en Mattia Binotto aan het einde van 2022 uit elkaar. Volgens berichtgeving zou de Italiaanse renstal in de winter van 2021 al op zoek zijn geweest naar een vervanging van de Italiaanse teambaas en daarbij zou men uitgekomen zijn bij wel twee heel opvallend namen uit de paddock.

Het hing al even in de lucht, maar Binotto en Ferrari gaan uit elkaar. Volgens de officiële lezing van Ferrari zou de Italiaan zelf zijn congé hebben ingediend bij het Maranello-formatie. Een aantal weken geleden doken de geruchten over Binotto al de kop op, maar die werden diezelfde dag nog stellig ontkend middels een Ferrari-statement. Des te meer opvallend dat men nu een aantal weken later toch wél met het ontslag van Binotto op de proppen komt.

Horner en Seidl

Het had echter ook zomaar zo kunnen zijn dat Ferrari in de winter van 2021 al een nieuwe teambaas aan de buitenwacht had gepresenteerd. Het doorgaans goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport weet namelijk te vertellen dat er in de vorige winter al gesproken werd met Christian Horner van Red Bull Racing en Andreas Seidl van McLaren. Beide heren hadden echter geen trek in de lastige plek bij het team van Ferrari en nu blijkt ook waarom. Binotto wist na twee moeilijke jaren een knappe tweede plek in het wereldkampioenschap te noteren, maar voelde alsnog niet honderd procent vertrouwen binnen de Ferrari-slangenkuil en hij nam dus zelf zijn ontslag.

Opvolger

Daarmee is Binotto alweer de vierde teambaas die na het vertrek van Jean Todt in 2008 vertrekt bij de Italianen. Stefano Domenicali, Marco Mattiacci en Maurizio Arrivabene gingen hem voor. De roemruchte Italiaanse renstal heeft voorlopig nog geen vervanger voor Binotto aangekondigd, al lijkt de naam van Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur voorlopig de meest voor de hand liggende. Toch lijkt er binnen Ferrari nog niet de volle overtuiging te zijn dat hij de man is die Ferrari uit het slop kan trekken. Men kondigt pas begin 2023 een vervanger van Binotto aan.