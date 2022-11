Lars Leeftink

Jolyon Palmer zag het duel tussen Lewis Hamilton en Sergio Pérez in Abu Dhabi als doorslaggevend in de strijd van de Mexicaan met Charles Leclerc voor P2 in het kampioenschap bij de constructeurs. Volgens de Brit moet het vanuit Hamilton als wraak gevoeld hebben na Abu Dhabi 2021.

Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, zoals altijd de slotrace van het seizoen, reed Verstappen comfortabel vooraan. Leclerc reed op P2, maar zag Pérez steeds dichter in de buurt komen. Terwijl Pérez op veel versere banden zijn inhaalslag aan het maken was, moest de Mexicaan ook langs Hamilton. De Brit wist Pérez een tijdje op te houden, iets wat de zevenvoudig wereldkampioen ongetwijfeld liet terugdenken aan Abu Dhabi 2021. Toen was het Pérez die Hamilton op aan het houden was, iets wat uiteindelijk beslissend bleek te zijn omdat Verstappen daardoor in het wiel van Hamilton kon komen. Dit jaar waren de rollen dus omgedraaid, want Hamilton zorgde er met zijn actie voor dat Pérez geen tweede kon worden in de race en het wereldkampioenschap.

Volgens Palmer zal de actie van Hamilton tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi gevoeld hebben als wraak voor Abu Dhabi 2021, toen Pérez degene was die hem meer dan een ronde op aan het houden was. Dit vertelt hij tegenover Formula1.com. "In veel opzichten was dit de wraak van Hamilton. Hij kostte de Red Bull-coureur een cruciale anderhalve seconde aan rondetijd, waardoor hij net te kort kwam in zijn poging om laat aan te vallen voor de tweede plaats."

Volgens Palmer zal Pérez het gevoel hebben gehad dat hij door Hamilton werd opgehouden in zijn jacht op Leclerc. "Pérez was begrijpelijkerwijs teleurgesteld dat hij op de laatste dag het onderspit delfde, maar Ferrari verdient lof voor het zo goed mogelijk afronden van het seizoen met prestaties in Brazilië en Abu Dhabi." Pérez moest het uiteindelijk dus doen met P3 in het kampioenschap bij de coureurs.