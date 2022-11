Lars Leeftink

Max Verstappen is van mening dat Fernando Alonso één van de beste coureurs in de geschiedenis van de Formule 1 is. Daarnaast is de Nederlander blij dat hij ook volgend seizoen nog een jaartje met de Spanjaard mag rijden in de Formule 1.

Of dat ook in de voorhoede zal zijn, is afwachten. Alonso vertrekt namelijk naar Aston Martin, een tam dat dit seizoen zevende werd bij de constructeurs en nog een lange weg te gaan heeft richting het meedoen om de titel. De vraag daarbij is vooral hoe lang Alonso nog gaat racen in de Formule 1 en of hij ooit nog een kans gaat krijgen om zijn derde wereldtitel te veroveren. Hij zal, mocht het hier ooit van komen, dan waarschijnlijk langs Verstappen moeten gaan.

In de documentaire Picture Perfect van Viaplay vertelt Verstappen onder meer over Alonso. Is de Spanjaard volgens Verstappen de beste coureur aller tijden? "Eén van. Hij kan absoluut nog gas geven. We zijn van andere generaties, hij heeft zelfs nog tegen mijn vader gereden. Daar lach je soms wel om. Hij is nog hartstikke fanatiek op die leeftijd om er nog zo mee bezig te zijn. Hij is een van de beste coureurs ooit."

Alonso liet eerder al weten dat het respect wederzijds is en hij zelfs van mening is dat de titel van Verstappen in zowel 2021 als 2022 meer waard is dan de titels van Lewis Hamilton. Dit komt, volgens Alonso, doordat de Brit het eigenlijk alleen aan het opnemen was tegen zijn teamgenoot en geen concurrentie had. Verstappen had dit zowel in 2021 als in 2022 wel, alhoewel er van concurrentie in 2022 amper sprake was.