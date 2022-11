Lars Leeftink

Dinsdag 29 november 2022 07:59

Carlos Sainz kent de succesformule om de dominantie van Max Verstappen in het kampioenschap bij de coureurs te doorbreken. Verstappen werd de afgelopen twee seizoenen kampioen, waarvan 2022 de meest dominante is geweest.

Ferrari begon, net zoals Sainz, erg goed aan het seizoen. Het was echter niet Sainz, maar Charles Leclerc die na drie races een voorsprong van 46 punten op Verstappen had opgebouwd. Ferrari zou deze voorsprong uit handen geven en zelfs meer dan 100 punten achterstand oplopen op Verstappen. Sainz heeft nog veel meer punten achterstand, mede ook omdat hij zes keer uit is gevallen in 2022.

Sainz blikt tegenover Motorsportweek terug op het seizoen. Ook de Spanjaard komt tot de conclusie dat hij in 2022 niet dat heeft kunnen doen wat hij graag had willen doen: Verstappen en Red Bull uitdagen. "Het is overduidelijk dat ik het Verstappen niet moeilijk kon maken dit jaar. De prestaties van hem en de Red Bull, ze waren gewoon de betere partij: snellere auto en snellere coureur.”

Volgens Sainz is het zeker niet onmogelijk om in 2023 Verstappen en Red Bull te verslaan. "Ik denk dat het mogelijk is, in een perfect jaar, om hem te verslaan. Maar dan moeten wij wel echt perfect zijn en moeten we de auto verbeteren. Ikzelf zal ook moeten verbeteren, al helemaal in de eerste helft van het seizoen. Je moet hoge doelen stellen voor jezelf en voor een team als dit.”