Het seizoen 2022 is inmiddels anderhalve week voorbij, waarmee het eerste seizoen met de nieuwe reglementen en auto's achter de rug is. De balans ten opzichte van het vorige seizoen kan dus opgemaakt worden. Voor wie is het nieuwe tijdperk gunstig gebleken en voor wie niet?

De nieuwe reglementen in 2022 moesten ervoor zorgen dat auto's elkaar beter konden inhalen dan voorgaande jaren en het bijhouden van een voorganger makkelijker zou gaan. Hier slaagde FIA in, want er waren volgens Pirelli in 2022 30% meer inhaalacties dan in 2021. Dit, in combinatie met de budgetcap, moet ervoor zorgen dat het speelveld meer naar elkaar toe gaat groeien en de sport spannender wordt. Toch heeft het voor flink wat teams ook een negatieve impact gehad.

Red Bull Racing: 585.5 punten (2021) - 759 punten (2022)

Dit is niet voor Red Bull het geval. Het team was na de testdagen van 2022 de grote favoriet nadat het in 2021 met Max Verstappen voor het eerst sinds 2013 wereldkampioen werd bij de coureurs. Het team scoorde toen 585.5 punten, terwijl er dit seizoen maar liefs 759 punten zijn gescoord. Bijna 200 punten meer dan vorig jaar dus. Naast het kampioenschap bij Verstappen werd het team ook voor het eerst sinds 2021 wereldkampioen bij de constructeurs.

Ferrari: 323.5 punten (2021) - 554 punten (2022)

Voor Ferrari heeft het nieuwe tijdperk aan auto's ook goed uitgepakt. Het team scoorde vorig jaar 323.5 punten en werd in niemandsland derde. Dit jaar heeft het team van begin tot einde gestreden om zeges en werd het met 554 punten uiteindelijk tweede. De Italiaanse renstal schoot uit de startblokken, maar zakte na de nieuwe reglementen omtrent porpoising tijdens de tweede seizoenshelft wat weg. Het bleef net tweede in het kampioenschap bij de constructeurs.

Mercedes: 613.5 punten (2021) - 515 punten (2022)

Mercedes scoorde dit seizoen bijna 100 punten minder dan in 2021, toen het wereldkampioen werd bij de constructeurs. Dit komt vooral door een teleurstellende eerste seizoenshelft, waarin het team meer bezig was met oplossen van porpoising dan het ontwikkelen van de auto. Lewis Hamilton en George Russell had veel last van lichamelijke ongemakken en de auto begon tijdens de tweede seizoenshelft pas echt op gang te komen. De focus zal voor Mercedes daardoor op 2023 liggen.

Alpine: 155 punten (2021) - 173 punten (2022)

Voor Alpine verliep het seizoen iets beter dan vorig jaar. Toen werd de Franse renstal vijfde achter McLaren met 155 punten. Dit seizoen was het wederom vooral met McLaren aan het strijden, en werd het dit keer wel vierde. Alpine scoorde in totaal 173 punten en was vooral gedurende de periode in Europa enorm in vorm. Het team scoorde toen elf races op rij punten en sloeg daarmee een belangrijke slag.

McLaren: 275 punten (2021) - 159 punten (2022)

McLaren werd vorig jaar dus vierde en deed dit met 275 punten. Net zoals Mercedes had McLaren het vooral aan het begin van 2022 erg lastig. Daniel Ricciardo viel tegen, en de auto had veel last van porpoising. McLaren eindigde tijdens de laatste twaalf van de dertien races echter met punten en kwam nog in de buurt van Alpine. Met 159 punten, bijna 100 punten minder dan vorig jaar, bleek de vijfde plek echter het hoogst haalbare.

Alfa Romeo: 13 punten (2021) - 55 punten (2022)

Alfa Romeo was vorig jaar met dertien punten alles behalve productief. Het team schoot in 2022 echter uit de startblokken en maakte meteen indruk. Tijdens zeven van de eerste negen races werden er punten gescoord. Daarna stortte het team echter compleet in. Er werden daarna tijdens drie van de tien raceweekenden slechtst punten gescoord. Het team eindigde met 55 punten, veel meer dan vorig jaar. Het was goed voor een zesde plaats, net voor concurrent Aston Martin.

Aston Martin Racing: 77 punten (2021) - 55 punten (2022)

Voor Aston Martin waren de verwachtingen voorafgaand aan het seizoen hooggespannen. Het kwam er echter totaal niet uit aan het begin van het seizoen, aangezien ook zij flink last hadden van porpoising. Tijdens de eerste zes races werd er maar twee keer punten gescoord. Gedurende het seizoen ging het echter steeds beter lopen en kwam het team steeds dichter bij Alfa Romeo. Tijdens zestien van de laatste negentien races werden er punten gescoord, waardoor het 55 punten scoorde in totaal. Het is bijna 20 punten minder dan vorig jaar, maar genoeg voor P7 bij de constructeurs.

Haas F1 Team: 0 punten (2021) - 37 punten (2022)

Haas scoorde in 2021 precies nul punten, maar het begin van 2022 was hoopgevend. Tijdens de testdagen zag het team er snel uit, en tijdens de eerste vier races werd er drie keer punten gescoord. Daarna viel het, op de raceweekenden in Groot-Brittannië en Oostenrijk na, behoorlijk tegen en werden er amper punten gescoord. Alfa Romeo en Aston Martin reden weg en Haas bleef steken op 37 punten en de achtste plaats. Toch meer punten dan vorig jaar.

AlphaTauri: 142 punten (2021) - 35 punten (2022)

AlphaTauri heeft van alle teams in 2022 wellicht de grootste stap achteruit gezet. Vorig jaar werd het team nog zesde met 142 punten, en ook 2022 begon prima voor het zusterteam van Red Bull. AlphaTauri scoorde tijdens zes van de eerste acht raceweekenden punten. Daarna viel het echter behoorlijk tegen. Met 35 punten eindigde het team negende en bleef het alleen voor Williams.

Williams: 23 punten (2021) - 8 punten (2022)

Voor Williams is er ten opzichte van vorig jaar niet veel in positieve zin veranderd. Daar waar het team vorig jaar met 23 punten achtste werd, was het dit jaar het team dat kansloos achter eindigde. Er waren maar vijf raceweekenden waarin het team punten scoorde, waarvan de twee punten in Monza op naam kwamen van Nyck de Vries. Met acht punten in totaal werd het team kansloos laatste en is er nog veel werk te verrichten.