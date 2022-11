Jan Bolscher

Dinsdag 29 november 2022 09:44 - Laatste update: 09:47

Het Formule 1-team van Ferrari en teambaas Mattia Binotto gaan uit elkaar. De Italiaan vertrekt na een seizoen waarin de renstal meerdere keren onder vuur heeft gelegen vanwege het functioneren van enkele kopstukken.

De grootmacht uit Maranello begon dit jaar als titelfavoriet aan het seizoen, nadat Charles Leclerc twee van de eerste drie races op zijn naam schreef. Het was een grote opleving voor het team dat zeer slecht voor de dag kwam in 2020 en 2021. De titelambities van Leclerc gingen echter in rook op door een combinatie van strategische missers, betrouwbaarheidsproblemen en persoonlijke fouten. Dit stelde Max Verstappen en Red Bull Racing in staat een zeer dominant seizoen op de mat te leggen.

Exit Binotto

De toekomst binnen Ferrari van Binotto, die een contract tot eind 2023 had, stond al langer op losse schroeven. Voorafgaand aan het raceweekend in Abu Dhabi meldde het Italiaanse La Gazetta dello Sport dat hij vervangen zou gaan worden door Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur. Een ander groot Italiaans dagblad, Corriere della Sera, meldde vervolgens op vrijdag dat Binotto zelf op zou stappen, omdat hij de kritiek op zijn functioneren te vermoeiend vond.

Uit het persbericht van Ferrari blijkt dat Binotto inderdaad zelf zijn ontslag heeft ingediend. De Italiaan zal per 31 december officieel bij het team vertrekken. “Met de spijt die dit met zich meebrengt, heb ik besloten mijn samenwerking met Ferrari te beëindigen", vertelt Binotto in het persbericht. "Ik verlaat een bedrijf waar ik van hou, waar ik al 28 jaar deel van uitmaak, met de sereniteit die voortkomt uit de overtuiging dat ik er alles aan heb gedaan om de gestelde doelen te bereiken." Ferrari verwacht in het nieuwe jaar zijn opvolger aan te kondigen.