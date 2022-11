'Ferrari overweegt vetorecht in te zetten', Ricciardo stelde voorwaarde aan terugkeer | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Donderdag 24 november 2022

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is de woensdag na de laatste race van het jaar. Vandaag kwam er weer het één en ander naar buiten. Zo zou Ferrari haar vetorecht willen gaan inzetten wegens oneerlijk voordeel voor Red Bull Powertrains. Daniel Ricciardo onthult een belangrijke voorwaarde om terug te keren bij Red Bull Racing en de FIA verbiedt een aantal technische innovaties van Mercedes en Aston Martin. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Bookmakers verwachten nieuwe concurrent voor Verstappen in 2023

Het Formule 1-seizoen zit er nog maar nét op of de bookmakers kijken alweer met een schuin oog naar het nieuwe seizoen. Het zal geen verrassing zijn dat de wedkantoren in Max Verstappen voor 2023 opnieuw gedoodverfde favoriet zien, maar de man die volgens hen de grootste kans heeft hem te kloppen is wél enigszins verrassend. Hele artikel lezen? Klik hier

De voorwaarde die Ricciardo stelde om terug te keren bij Red Bull Racing

Woensdag werd de deal tussen Daniel Ricciardo en Red Bull Racing dan eindelijk wereldkundig gemaakt. De Australiër keert na vier jaar weer terug op het oude nest en onthult dat hij vooral wat vrije tijd heeft geregeld bij zijn werkzaamheden voor het Oostenrijkse team. Hele artikel lezen? Klik hier

Dit zijn de startnummers waar de coureurs in 2023 mee gaan racen

Woensdag werd bekend dat Max Verstappen in 2023 opnieuw met nummer één op zijn bolide gaat rijden, iets wat gezien het binnenhalen van de titel in 2022 geen grote verrassing is. Maar met welke nummers gaan de overige coureurs volgend seizoen rijden? We zetten ze allemaal op een rijtje. Hele artikel lezen? Klik hier

Mattia Binotto

'Ferrari wil vetorecht inzetten wegens oneerlijk voordeel Red Bull Powertrains'

De motorreglementen voor 2026 lijken volgens de laatste geruchten nog niet in kannen en kruiken te zijn. Ferrari heeft samen met twee andere leveranciers namelijk nog geen handtekening gezet, en vooral voor Ferrari is dit met een opvallende reden. Hele artikel lezen? Klik hier

Technische innovaties Mercedes en Aston Martin door FIA verbannen voor 2023

De FIA heeft ingegrepen nadat zowel Aston Martin als Mercedes met technische innovatie kwamen tijdens het seizoen die wel volgens de regels waren, maar het doel van de nieuwe auto's en reglementen niet respecteerden. Deze technische innovatie zijn door het autosportorgaan verbannen voor 2023. Hele artikel lezen? Klik hier