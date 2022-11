Brian Van Hinthum

Het Formule 1-seizoen zit er nog maar nét op of de bookmakers kijken alweer met een schuin oog naar het nieuwe seizoen. Het zal geen verrassing zijn dat de wedkantoren in Max Verstappen voor 2023 opnieuw gedoodverfde favoriet zien, maar de man die volgens hen de grootste kans heeft hem te kloppen is wél enigszins verrassend.

Verstappen heeft zondag met een overwinning op het Yas Marina Circuit zijn beste seizoen in de Formule 1 weten af te sluiten met overwinning nummer vijftien van dit seizoen. De Nederlander was eigenlijk het hele weekend weer oppermachtig op het circuit waar hij zich in 2021 voor het eerst tot wereldkampioen wist te kronen. Het was de kers op de taart een op rolletjes verlopen seizoen. Een opluchting, nadat sommige fans na twee uitvalbeurten in de eerste drie races de Nederlander al hadden afgeschreven. De RB18 begon echter te draaien en er is daarna nooit meer teruggekeken.

Verstappen de topfavoriet

Met de dominante prestaties van Verstappen in het achterhoofd, is het geen verrassing dat de bookmakers de 25-jarige Nederlander ook in 2023 weer tot topfavoriet hebben gebombardeerd voor de wereldtitel. De wedkantoren geven Verstappen met quoteringen rond de 1.72 een hele grote kans om voor het derde jaar op rij met de wereldtitel aan de haal te gaan. Daar waar Verstappen dit seizoen vooral op het begin op moest letten voor Charles Leclerc, lijkt men in 2023 toch wat meer rekening te houden met Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton

De zevenvoudig wereldkampioen zou volgens de bookmakers met een quotering van rond de 4.5 de grootste kans hebben om het de Nederlander volgend jaar lastig te gaan maken. Men schat Leclerc met quoteringen van rond de 5.5 nét iets lager in. Daarna valt er een gat richting George Russell die quoteringen rond de 11 krijgt, gevolgd door Carlos Sainz [21] en Sergio Pérez [26]. Bij de constructeurs gaat het erom spannen volgens de wedkantoren. Red Bull krijgt quoteringen rond de 2, terwijl Mercedes rond de 2,5 zit. Ferrari wordt op 5 keer je inzet ingeschaald.