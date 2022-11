Lars Leeftink

Donderdag 24 november 2022 13:53 - Laatste update: 14:21

De FIA heeft ingegrepen nadat zowel Aston Martin als Mercedes met technische innovatie kwamen tijdens het seizoen die wel volgens de regels waren, maar het doel van de nieuwe auto's en reglementen niet respecteerden. Deze technische innovatie zijn door het autosportorgaan verbannen voor 2023.

Bij Motorsport.com vertelt FIA-hoofdtechnicus Nikolas Tombazis het volgende: "Uiteraard waren ze dit jaar allebei legaal. De regels zijn zowel aan de voorkant als aan de achterkant op verschillende manieren veranderd om die oplossingen tegen te houden." Bij Mercedes gaat het om de voorvleugel die een update had gekregen en vervolgens in Miami al voor wat discussie zorgde. Mercedes had vervolgens ook aan het einde van het seizoen een discussie over een update van de voorvleugel, die eerst niet volgens de reglementen was. Mercedes paste de voorvleugel aan en mocht er vervolgens wel mee rijden, maar nu is de voorvleugel die eerder dit seizoen al werd gebruikt dus alsnog voor 2023 verbannen. Niet omdat het volgens de regels een illegale vleugel is, maar omdat de vleugel tegen het doel in ging om het voor auto's niet moeilijker te maken om te volgen en in te halen. De flappen van de voorvleugel waren namelijk te agressief, waarmee Mercedes probeerde wat 'outwash' terug te krijgen die verloren is gegaan door het concept van de nieuwe auto's.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen countert kritiek: "Mensen denken dat ik geen teamspeler ben"

Aston Martin

Bij Aston Martin gaat het om de achtervleugel waarmee het tijdens het raceweekend in Hongarije op de proppen kwam. Ook deze achtervleugel was niet per se volgens de regels illegaal, maar ging net zoals de voorvleugel van Mercedes in tegen het concept van de nieuw auto's om het makkelijker te maken om te volgen. Dankzij deze achtervleugel van Aston Martin werd dit moeilijker. Ondanks dat beide teams hun voorvleugel en achtervleugel in 2022 mochten gebruiken, gaan ze vanaf 2023 niet meer goedgekeurd worden door de FIA.

2023

In 2023 mogen de voorvleugel en achtervleugel dus niet meer op deze manier gebruikt worden, iets wat voor elk team zal gelden. Het is echter niet het enige wat gaat veranderen. Ook zullen er nieuwe reglementen komen om porpoising te verminderen. De reglementen die vanaf de Grand Prix van België zijn ingegaan lijkt porpoising over het algemeen verminderd te hebben, en de nieuwe reglementen in 2023 moeten dit proces af gaan ronden.