Max Verstappen heeft gereageerd op de kritiek die hij kreeg na de rel met Sergio Pérez in Brazilië. Veel fans vonden de actie van Verstappen oncollegiaal, maar volgens de Nederlander schetst het een verkeerd beeld van de tweevoudig wereldkampioen.

In Brazilië had Pérez samen met Red Bull besloten dat Verstappen er in de slotfase langs moest gaan voor P6 om Fernando Alonso en vooral Charles Leclerc nog in te halen en punten af te snoepen. Als dit niet gebeurde, zou Pérez zijn P6 terugkrijgen. Verstappen haalde Alonso en Leclerc inderdaad niet in, maar de Nederlander besloot vanwege een incident eerder dit seizoen de plek niet terug te geven. De tweevoudig wereldkampioen besloot daarom de teamorders te negeren.

Reactie

In het eindejaarsinterview met Viaplay gaat Verstappen in op de kritiek dat hij geen teamspeler zou zijn. De Nederlander wil niet vertellen waarom hij besloot de plek niet aan Pérez terug te geven. "Ik denk dat als ik dat zou doen mensen het nog steeds niet begrijpen. Mensen snappen ook niet wat er achter de schermen gedurende het seizoen gebeurt. Op de een of andere manier denken mensen dat ik geen teamspeler ben, terwijl ik juist altijd heel erg open ben. Mensen zien het niet, maar tijdens een seizoen is iedereen bezig met zijn eigen afstelling. Samen met GP (Gianpiero Lambiase, Max' engineer, red.) en de andere mensen zijn wij over het algemeen best goed in het vinden van de juiste richting. Meestal wordt dat ook overgenomen door de andere kant (team van Perez). Dat soort dingen wordt natuurlijk nooit verteld en dat hoeft ook niet. Al die dingen wegen echter wel mee in het teamverband. Ik houd nooit wat achter. Ik ben erg open in wat we gaan doen en geef aan wat geprobeerd kan worden. Op de een of andere manier snappen mensen dat niet, maar dat kan natuurlijk."

Teamsport

Verstappen is vrij snel met een antwoord op de vraag of de Formule 1 een individuele sport of teamsport is. "Teamsport!" Toch moet ook Verstappen erkennen dat hij de prestaties van de auto zelf onder controle heeft. "Dat klopt, maar er werken natuurlijk veel mensen in de fabriek en op het circuit aan jouw auto. Alles moet ook voorbereid worden. Het gaat natuurlijk om twee auto's en als team wil je zoveel mogelijk punten scoren. Het is absoluut een teamsport. Ik zit natuurlijk alleen in de auto, maar er komt wel heel veel bij kijken."