Hamilton verklaart uitstellen pensioen, De Vries blinkt uit tijdens testdag | GPFans Recap

Lars Leeftink

Dinsdag 22 november 2022 21:43

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Lewis Hamilton weten waarom hij nog niet met pensioen gaat, terwijl Max Verstappen besprak wat hij na 2028 allemaal voor opties heeft. Verder vond de testdag in Abu Dhabi plaats en dacht Helmut Marko hardop na over zijn toekomst in de sport. Dit is de GPFans Recap van 22 november.

Artikel gaat verder onder video

Testdag Abu Dhabi: Verstappen vijfde, De Vries rijdt 151 rondjes

De laatste dag waarop Formule 1-auto's op de baan te vinden zijn zit erop. De testdag in Abu Dhabi, die van 06:00 uur tot 15:00 uur duurde, is door elk team op een succesvolle manier afgerond. Max Verstappen einde op P5, maar het was Nyck de Vries die de show wist te stelen. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton onthult de redenen waarom hij door wil gaan in de Formule 1

Lewis Hamilton gaat in de winter zijn toekomst bespreken met het team van Mercedes en het is erg aannemelijk dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn contract bij de Duitse renstal gaat verlengen. De Brit onthult zijn redenen waarom hij graag door wil in de koningsklasse en zijn familie zal dus nog even geduld moeten hebben voor hij stopt met racen. Meer lezen? Klik hier!

Mexicaanse media: Pérez was kampioen geweest als Verstappen niet had meegedaan

In Mexico zijn ze er nog steeds kapot van dat Sergio Pérez de tweede plaats in het coureurskampioenschap niet veilig kon stellen. Om het pessimisme toch wat tegen te gaan, heeft de Mexicaanse editie van Sportingnews.com uitgerekend dat Pérez kampioen zou zijn geworden als Verstappen niet mee had gedaan dit seizoen. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen sluit pensioen na 2028 niet uit: "Familie of Formule 1?"

Max Verstappen heeft dit seizoen op dominante wijze zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 weten binnen te halen een daarmee heeft hij er dus al eentje extra te pakken ten opzichte van het doel dat hij voor ogen had. De Nederlander geeft nog maar eens aan dat men ervan moet genieten zo lang het duurt, en dat hij wellicht het na het aflopen van zijn contract wel mooi geweest vindt. Meer lezen? Klik hier!

Dr. Helmut Marko (79) over zijn toekomst bij Red Bull: "Kan op ieder moment stoppen"

Dr. Helmut Marko is inmiddels 79 jaar, maar denkt hij al aan zijn pensioen? De topman van Red Bull Racing zegt dat hij zijn "taak vervulde vanwege mijn connectie met Dietrich Mateschitz". Maar wat nu de voormalig Red Bull-eigenaar is overleden? De man uit Graz geeft inzage in zijn toekomstplannen. Meer lezen? Klik hier!