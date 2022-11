Jeen Grievink

Dr. Helmut Marko is inmiddels 79 jaar, maar denkt hij al aan zijn pensioen? De topman van Red Bull Racing zegt dat hij zijn "taak vervulde vanwege mijn connectie met Dietrich Mateschitz". Maar wat nu de voormalig Red Bull-eigenaar is overleden? De man uit Graz geeft inzage in zijn toekomstplannen.

Marko geeft al sinds 1999 leiding aan het opleidingsprogramma van Red Bull, nog ver voordat het merk het Formule 1-team van Jaguar overnam. Vanaf 2005 werd hij adviseur van Red Bull Racing, maar amper een jaar later voegde hij ook Scuderia Toro Rosso toe aan zijn portfolio. Marko bracht al een aantal grote namen richting de koningsklasse, waaronder Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz Jr. en Max Verstappen. Inmiddels is de Oostenrijker al 79 jaar en heeft hij afscheid moeten nemen van zijn vriend en partner Mateschitz, die in oktober van dit jaar overleed. Hoe ziet de toekomst van Marko er nu uit?

Marko kan "op elk moment afscheid nemen en vertrekken"

Wat betreft zijn persoonlijke toekomst, is Marko relaxed. Hij zegt dat hij de stekker eruit kan trekken wanneer hij wil. "Over het algemeen maak ik me geen zorgen omdat ik onafhankelijk ben. Ik kan op elk moment afscheid nemen en vertrekken", zo vertelt hij in een uitgebreid interview met het Oostenrijkse LAOLA1. Met het wegvallen van Mateschitz, is er voor Marko wel wat veranderd. "Ik vervulde mijn taak vanwege mijn connectie met Dietrich Mateschitz, een visionair die alles in het grote geheel begreep."

Het vuur brandt nog steeds

Maar zolang de nieuwe kopstukken van Red Bull het niet totaal over een andere boeg gooien dan Mateschitz al die jaren deed, blijft Marko actief in zijn huidige rol. "Als de sfeer (bij Red Bull, red.) niet meer bij me past, dan is het voor mij geen probleem. Ik kan van vandaag op morgen vrij krijgen. Maar het vuur brandt nog steeds", zo zegt de Oostenrijker, die volgend jaar 80 jaar wordt.