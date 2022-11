Ian Parkes & Brian van Hinthum

Lewis Hamilton gaat in de winter zijn toekomst bespreken met het team van Mercedes en het is erg aannemelijk dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn contract bij de Duitse renstal gaat verlengen. De Brit onthult zijn redenen waarom hij graag door wil in de koningsklasse en zijn familie zal dus nog even geduld moeten hebben voor hij stopt met racen.

Het contract van Hamilton loopt na 2023 op zijn einde, maar de Britse coureur is nog altijd niet klaar met het racen in de Formule 1. Hoewel de man uit Stevenage aan het begin van het 2024-seizoen inmiddels 39 jaar oud zal zijn, is hij vastberaden om zijn carrière in de koningsklasse te verlengen. Toto Wolff onthulde eerder al dat hij de verwachting had dat Hamilton verder wil met het team en Britse coureur heeft nu zelf ook meermaals aangegeven dat hij nog niet klaar is in de hoogste afdeling van de motorsport.

Gevoel vanuit binnen

De zevenvoudig wereldkampioen onthult in een interview met The New York Times waarom hij nog niet aan stoppen wil denken. "Het is niet voor altijd, maar iets in mij zegt me 'Je bent nog niet klaar. Je moet doorgaan, je hebt nog meer dingen hier te doen en meer te bereiken'. Het wordt een hele moeilijke dag als ik ooit ga stoppen met racen. Ik heb dit dertig jaar lang gedaan en het is ergens in de dertig jaar als ik uiteindelijk stop. Gelukkig voor mij is dat niet op dit moment", klinkt het vanuit Hamilton.

Familie of Formule 1

Een belangrijke rol ligt daarin weggelegd voor zijn familie, zo geeft Hamilton toe. "Mijn vader en broer hebben zoiets van 'Yeah, blijf voor altijd racen', omdat zij ook racers zijn. Mijn moeder en mijn zusje willen gewoon dat ik doe wat ik wil doen. Natuurlijk zien zij ook hoe vermoeiend het is en dat er veel gewicht op je schouders leunt. Soms als ik langs ga bij mijn zusje thuis, val ik gewoon flauw op de bank", zegt Hamilton. "Op een bepaald punt wil ik een familie hebben en wordt dat mijn focus maar voor nu ligt mijn focus bij de Formule 1 en Mercedes."