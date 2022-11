Mexicaanse media: Pérez was kampioen geweest als Verstappen niet had meegedaan

Jeen Grievink

Dinsdag 22 november 2022 09:06

In Mexico zijn ze er nog steeds kapot van dat Sergio Pérez de tweede plaats in het coureurskampioenschap niet veilig kon stellen. Om het pessimisme toch wat tegen te gaan, heeft de Mexicaanse editie van Sportingnews.com uitgerekend dat Pérez kampioen zou zijn geworden als Verstappen niet mee had gedaan dit seizoen.

Het Mexicaanse medium stelt dat het kampioenschap in de Formule 1 dit seizoen een stuk spannender zou zijn geweest als Verstappen verstek had laten gaan. Het zou een epische titelstrijd hebben opgeleverd tussen Pérez en Ferrari-kopman Charles Leclerc. 'Als je de resultaten per race bekijkt, zie je twee dingen. Ten eerste de progressieve daling van Leclerc in het klassement, waar hij van het winnen van vier van de eerste vijf races wegzakte naar slechts drie in de volgende 17 wedstrijden', zo schrijft de redacteur van dienst.

Pérez kampioen met 369 punten, Leclerc tweede

'Ten tweede', zo vervolgt het medium, 'de consistentie van Pérez gedurende het seizoen. En het zou zo zijn, als Max niet had bestaan, dat de Mexicaan geweldige overwinningen zou hebben behaald en op het podium had gestaan in 16 van de 22 Grands Prix. Dat wil zeggen: een solide kampioenscampagne.' Als Sportingnews de som helemaal doorrekent, zou Pérez volgens hen op 369 punten zijn geëindigd met zeven overwinningen. Hiermee zou hij dan kampioen zijn geworden, want Lecerc blijft volgens de rekensom dan steken op 363 punten, met eveneens zeven zeges.

Mercedes zou derde en vierde plek hebben veiliggesteld

Achter hen zouden dan opeenvolgend George Russell (326 punten), Lewis Hamilton (309 punten), Carlos Sainz (282 punten), Lando Norris (150 punten), Esteban Ocon (108 punten) en Fernando Alonso (104 punten) zijn geëindigd.