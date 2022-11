Jeen Grievink

Maandag 14 november 2022 14:57

Max Verstappen kwam gisteren tijdens de Grand Prix van São Paulo in aanraking met Lewis Hamilton, iets dat hem vorig jaar ook al meermaals overkwam. Verstappen denkt dat zijn Britse concurrent bewust geen ruimte liet en is verbaasd over deze manier van rijden. "Na vorig jaar had ik gedacht dat dit wel achter ons lag", zo foetert hij.

Bij de herstart - na de safety car voor Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen - ging het mis tussen Hamilton en Verstappen. Laatstgenoemde probeerde buitenom te gaan in bocht één, maar zag hoe Hamilton in de bocht daarna de deur volledig dichtgooide. Verstappen kon geen kant meer op en raakte de Mercedes van Hamilton. Het leverde de Nederlander schade én een tijdstraf van vijf seconden op. Hij liet al weten het niet eens te zijn met de straf van de stewards en is daarnaast ook kritisch over de agressieve houding van Hamilton. Volgens Verstappen was zijn rivaal uit 2021 absoluut niet voornemens ruimte te laten.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton had "nul intentie om ruimte te laten" voor Verstappen

"Na vorig jaar had ik gedacht dat dit wel achter ons lag, dat we gewoon konden racen tegen elkaar. Maar eenmaal naast elkaar, voel je het als een coureur ruimte laat of niet en er was van zijn kant nul intentie om ruimte voor me over te laten", zo moppert Verstappen tegenover het Algemeen Dagblad. Verstappen benadrukt absoluut niet de intentie te hebben gehad om te crashen. "Ik wil gewoon vechten", zo klinkt hij resoluut.

OOK INTERESSANT: Kind barst in huilen uit tijdens gesprek met Hamilton: 'Ik zou nooit iets bereiken in het leven'

"Prima, maar dan gaan we er allebei af"

Dat gevecht waar Verstappen op hoopte, was van korte duur. Onnodig, zo vindt de 25-jarige wereldkampioen, die denkt dat Hamilton met een andere mindset de crash had kunnen voorkomen. "Ik wilde racen, en ik dacht ook dat we aan het racen waren. Maar als de ander daar niet aan mee wil doen... Prima, maar dan gaan we er allebei af", aldus Verstappen.