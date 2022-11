Jan Bolscher

Zondag 13 november 2022 22:58

Max Verstappen kan zich niet vinden in het feit dat de wedstrijdleiding in Brazilië hem als schuldige heeft aangewezen na een incident met Lewis Hamilton. De tweevoudig wereldkampioen kreeg een tijdstraf van vijf seconden én twee strafpunten op zijn superlicentie.

Verstappen ving de Braziliaanse Grand Prix aan vanaf de derde stek na een moeizaam verlopen sprintrace op zaterdag. De race kende al vroeg een rollende herstart, nadat Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen samen naast de baan belandden. De tweevoudig wereldkampioen greep deze kans aan om de aanval in te zetten op Lewis Hamilton door buitenom te gaan in de Senna S', maar dit eindigde in tranen. De twee maakten contact waardoor Verstappen een deel van zijn voorvleugel verloor en terug de pits in moest. Hierdoor viel hij terug naar de achttiende plaats. Hamilton verloor ook een aantal plaatsen, maar werd uiteindelijk tweede. Verstappen moest het doen met P6.

Incident met Hamilton

De wedstrijdleiding wees Verstappen als schuldige aan en gaf hem een tijdstraf van vijf seconden en twee strafpunten op zijn superlicentie, waarmee zijn totaal nu op zeven staat. Tegenover de camera van Viaplay blikt de 25-jarige coureur terug op het incident: "Het was een beetje jammer. Ik probeerde buitenom te gaan en ik zag al meteen dat hij mij geen ruimte wilde geven. Dus ja, dan gaan we er allebei af.", klinkt het. "Uiteindelijk maakt het ook niet zoveel uit. We hadden toch niet de snelheid."

Straf Verstappen

Verstappen vervolgt: "Uiteindelijk probeer je wel weer naar voren te rijden, maar iedere keer als ik ook maar een beetje aan wilde zetten sleten de banden gewoon te veel." In de beslissing van de stewards kan Verstappen zich niet vinden: "Nee, daar ben ik het totaal niet mee eens. Maar uiteindelijk maakt ook dat niets uit", klinkt het. Een late safety car zorgde ervoor dat Verstappen nog een paar plaatsen kon winnen, maar voor de Nederlander is het om het even: "Zesde of achtste, uiteindelijk maakt het niet uit."