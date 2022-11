Jan Bolscher

Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Brazilië als tweede afgesloten. De zevenvoudig wereldkampioen moest enkel teammaat George Russell voor zich dulden, waarmee Mercedes een indrukwekkend ééntweetje uit het vuur heeft weten te slepen in een verder moeizaam seizoen.

De zevenvoudig wereldkampioen ving de race aan vanaf de tweede stek, maar moest zichzelf opnieuw een weg naar voren vechten na een incident met Max Verstappen. De twee maakten contact na een vroege herstart, waarbij de Nederlander als schuldige werd aangewezen en een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Hamilton liep wat schade op aan zijn vloer en viel terug naar de achtste stek, maar hoefde qua race pace niet veel in te leveren.

Felicitaties aan Russell

De race op Interlagos kende een chaotisch verloop met meerdere pitstops voor het volledige veld en twee safety car-perioden. Hamilton hield zijn hoofd koel en vocht zich een weg naar de tweede plaats. Een aanval op Russell in de slotfase zat er niet meer in, maar al met al een zeer sterk weekend voor de 37-jarige Brit en zijn team. "Ten eerste wil ik George feliciteren", klinkt het direct na afloop. "Wat een fantastische rit van hem vandaag. Hij heeft het absoluut verdiend."

Incident met Verstappen

Hamilton vervolgt: "Ik ben trots op mijn team. Dit is echt een geweldig resultaat. We hebben hier ontzettend hard voor gewerkt, dus ik wil iedereen enorm bedanken." Over het incident met Verstappen is hij kort maar krachtig: "Wat kan ik zeggen. Je weet hoe het gaat met Max. Ik wil iedereen in Brazilië bedanken. Ik heb hier een van de beste weken van mijn leven gehad. Ik kijk er naar uit om hier terug te komen."