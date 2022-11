Magnussen pakt sensationele pole in Brazilië, 'FIA gaat Sprint heroverwegen' | GPFans Recap

Vincent Bruins

Vrijdag 11 november 2022 23:12

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De ochtend van de Grand Prix van São Paulo begon met het nieuws dat de FIA wil luisteren naar kritiek van Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sergio Pérez en Lando Norris om wellicht de sprintraces heroverwegen. Het is nog onbekend in welke vorm de Sprint volgend jaar terugkomt, maar wel is duidelijk dat het huidige plan is dat er zes sprintraces verreden zullen worden. Er wordt veel gepest en getreiterd op social media en onder andere Hamilton heeft zich erover uitgesproken. Ondertussen praten Verstappen en Red Bull weer met Sky Sports. De Nederlander had de Britse tv-zender geboycot na uitspraken van Ted Kravitz die niet goed in de smaak vielen. Lando Norris herstelde van een voedselvergiftiging en dus hoefde Nyck de Vries toch niet in actie te komen in de training en kwalificatie op Interlagos vandaag. Die kwalificatie bleek een ontzettend spannende sessie te worden. Het circuit van Interlagos ging van nat naar droog en weer naar nat en Kevin Magnussen maakte het beste van de lastige omstandigheden om de eerste pole positie voor Haas te pakken.

'FIA wil luisteren naar kritiek coureurs en gaat sprintraces heroverwegen'

De FIA lijkt naar de kritiek van onder meer Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sergio Pérez en Lando Norris te willen luisteren en gaat de sprintraces de komende tijd heroverwegen. Dit weet Autosport te melden. De FIA zou willen proberen de sprintraces een alleenstaand evenement te maken tijdens het raceweekend. Dit zou onder meer betekenen dat de uitslag van de sprintrace niet langer meer de startopstelling voor de race zou bepalen. De gesprekken met de teams en de FIA zullen de komende tijd plaats gaan vinden, naast het feit dat de circuits die volgend jaar de sprintraces mogen organiseren ook nog besproken gaan worden. De sprintraces een alleenstaande race maken zou ervoor moeten zorgen dat de coureurs wat meer risico's willen nemen, omdat een penalty of een crash geen effect heeft op de zondag qua startposities. Dit is namelijk precies de kritiek die de coureurs hebben. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton wil verandering op social media: "Vraag is wat we kunnen doen"

Lewis Hamilton heeft zijn bezorgdheid geuit over de toekomst van veel kinderen door de toenemende dreiging van pesten via sociale media. De uitspraken volgen op eerdere waarschuwingen van Sergio Pérez en Max Verstappen en de aankondiging van de FIA. F1-coureurs spraken zich de afgelopen weken uit over online misbruik, nadat FIA-steward Silvia Bellot het slachtoffer werd van misbruik en doodsbedreigingen nadat Fernando Alonso tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten bijna een week na de race toch weer zevende was geworden. Na de controversiële seizoensfinale in Abu Dhabi vorig jaar volgden soortgelijke bedreigingen aan het adres van voormalig racedirecteur Michael Masi en Williams-coureur Nicholas Latifi. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen praat weer met Sky Sports: "Uiteindelijk kan het snel opgelost worden"

Max Verstappen heeft een gesprek gehad met Sky Sports en gaat dit weekend gewoon weer met de zender praten. Interviews zullen gewoon weer onderdeel zijn van het programma voor Verstappen en de rest van Red Bull. Dit was in Mexico niet het geval, nadat Red Bull had besloten om Sky Sports het hele weekend te boycotten. Ted Kravitz, werkzaam voor Sky Sports, had volgens Red Bull een paar partijdige uitspraken gedaan. Het zou onder meer gaan over het kampioenschap van Verstappen in 2021, toen Verstappen ten koste van Lewis Hamilton wereldkampioen werd. Er werden in Mexico vervolgens geen interviews voor de camera's van Sky Sports gedaan door Red Bull. Meer lezen? Klik hier!

Lando Norris gewoon in actie tijdens raceweekend in Brazilië

Lando Norris gaat komend weekend, ondanks een wat rommelige voorbereiding met gezondheidsproblemen, gewoon in actie komen namens McLaren tijdens het raceweekend in Brazilië. Dit betekent dat Nyck de Vries niet in actie hoeft te komen. Even was het onduidelijk of Norris komend weekend in de auto zou zitten, omdat hij last had van een voedselvergiftiging. Donderdag was Norris daarom afwezig en bleef hij in het hotel om uit te zieken. De Brit was dus op tijd hersteld om vandaag de eerste vrije training en kwalificatie voor de sprintrace te rijden. Meer lezen? Klik hier!

Magnussen snelste in halfnatte kwalificatie in Brazilië en pakt eerste pole voor Haas

Kevin Magnussen heeft op miraculeuze wijze de pole positie gepakt voor de Sprint van de Grand Prix van São Paulo. De Haas-coureur was 0.203 seconde sneller dan Max Verstappen in een half natte, half droge kwalificatie op het circuit van Interlagos in Brazilië. George Russell completeerde de top drie, ondanks een uitstap in de grindbak, voor Lando Norris en Carlos Sainz. Meer lezen? Klik hier!

Euforische Steiner na verrassende pole voor Magnussen: "Denk dat dit erg verdiend is"

Haas-teambaas Guenther Steiner kan zijn geluk niet op na de pole position van zijn Kevin Magnussen. De Deen wist de snelste tijd op Interlagos neer te zetten en pakt daarmee de allereerste pole position van het Amerikaanse team. Voor de camera van Viaplay toont Steiner zich een gelukkig man: "Dit is fantastisch. We hebben zo hard gewerkt. Het begon te regenen en Kevin was op het juiste moment naar buiten gegaan en zette de snelste rondetijd neer en er waren een heleboel coureurs buiten en die deden dat niet." Steiner wil niet spreken van geluk, hij beschrijft het als loon naar werken. Meer lezen? Klik hier!