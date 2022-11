Lars Leeftink

Vrijdag 11 november 2022 09:15 - Laatste update: 09:20

De FIA lijkt naar de kritiek van onder meer Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sergio Pérez en Lando Norris te willen luisteren en gaat de sprintraces de komende tijd heroverwegen.

Dit weet Autosport te melden. De FIA zou willen proberen de sprintraces een alleenstaand evenement te maken tijdens het raceweekend. Dit zou onder meer betekenen dat de uitslag van de sprintrace niet langer meer de startopstelling voor de race zou bepalen. De gesprekken met de teams en de FIA zullen de komende tijd plaats gaan vinden, naast het feit dat de circuits die volgend jaar de sprintraces mogen organiseren ook nog besproken gaan worden. De sprintraces een alleenstaande race maken zou ervoor moeten zorgen dat de coureurs wat meer risico's willen nemen, omdat een penalty of een crash geen effect heeft op de zondag qua startposities. Dit is namelijk precies de kritiek die de coureurs hebben.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen geen fan van extra sprintraces: "Iedereen is toch zo voorzichtig"

Kritiek

De kritiek van Verstappen, Hamilton, Norris en andere coureurs is niet iets nieuws. Er was al veel kritiek op het feit dat de tweede vrije training, vlak voor de sprintrace zelf, een vrij nutelloos karakter heeft omdat er niet veel meer aan de auto gedaan mag worden. Dit omdat de sessie na de kwalificatie op vrijdag verreden wordt. Daarnaast zien de coureurs ook dat de sprintraces niet het gewenste effect hebben (meer vermaak), omdat coureurs minder risico's durven te nemen tijdens de sprintrace. Dit omdat een crash of een penalty grote gevolgen kan hebben voor de race op zondag.

Zes sprintraces

Ondanks dat de sprintraces dus heroverwogen gaan worden, zijn de teams en de FIA er al wel over uit dat er volgend jaar niet drie maar zes sprintraces verreden gaan worden. Daarnaast is dit seizoen het puntenaantal dat gescoord kan worden al van drie punten naar acht punten voor de winnaar gegaan. Zo blijft de FIA dus wijzigingen doorvoeren, en de kans is vrij groot dat dit voor volgend seizoen en de seizoenen daarna ook nog gaat gebeuren. Zeker als het aan de coureurs ligt.