Lars Leeftink

Vrijdag 11 november 2022 10:31 - Laatste update: 10:32

Lewis Hamilton heeft zijn bezorgdheid geuit over de toekomst van veel kinderen door de toenemende dreiging van pesten via sociale media. De uitspraken volgen op eerdere waarschuwingen van Sergio Pérez en Max Verstappen en de aankondiging van de FIA.

F1-coureurs hebben zich de afgelopen weken uitgesproken over online misbruik, nadat FIA-steward Silvia Bellot het slachtoffer werd van misbruik en doodsbedreigingen nadat Fernando Alonso tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten bijna een week na de race toch weer zevende was geworden. Na de controversiële seizoensfinale in Abu Dhabi vorig jaar volgden soortgelijke bedreigingen aan het adres van voormalig racedirecteur Michael Masi en Williams-coureur Nicholas Latifi.

FIA

Op woensdag kondigde de FIA een nieuw partnerschap aan waarbij het bestuursorgaan gebruik zal maken van kunstmatige intelligentie om "giftige uitspraken en berichten te detecteren en te verminderen". Vooruitlopend daarop beschreef FIA-voorzitter Mohammed ben Sulayem het misbruik als "betreurenswaardig". Het kwam overeen met wat Hamilton eerder al heeft gezegd. In Mexico kreeg Hamilton boegeroep te verwerken van het aanwezige publiek, terwijl Verstappen dit in 2022 ook al een paar keer is overkomen. Verstappen was in Mexico duidelijk en wil dat er op social media ingegrepen gaat worden. Hamilton kan zich hier alleen maar bij aansluiten.

Hamilton

Op de vraag tijdens de persconferentie in Brazilië hoe de Formule 1 een einde kan maken aan "misbruik en toxiciteit" op sociale media, antwoordde Hamilton: "De vraag is wat we eraan kunnen doen. Ik heb geen controle over sociale media, niemand van ons heeft dat. Ik weet niet wat de platforms doen, maar natuurlijk weet ik zeker dat er meer gedaan kan worden om mensen te beschermen. Ik weet alleen echt niet wat de oplossing is. Ik maak me zorgen over kinderen die dit vandaag de dag meemaken. We hebben het over volwassenen die pesten, maar de impact op kinderen in het bijzonder is belangrijk. Het kan zo schadelijk zijn voor hun toekomst. Ik weet niet wat de beste manier is om dat aan te pakken, maar het enige wat ik kan doen is controleren hoe ik mijn social media gebruik en hopelijk anderen aanmoedigen om hun account beter te gebruiken." Gevraagd naar wat de steun en de taal van Ben Sulayem voor hem betekenden, voegde Hamilton eraan toe: "Het betekent eigenlijk niets voor mij, die steun, want het zijn maar woorden. Er moet een soort actie op de achtergrond komen."