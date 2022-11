Lars Leeftink

Vrijdag 11 november 2022 08:36 - Laatste update: 08:50

Lewis Hamilton is onder de indruk van de prestaties van Max Verstappen in 2022 en herkent de situatie waarin de Nederlander nu zit. Ook is de Brit van mening dat Verstappen het record voor meeste zeges in een seizoen nog wat kan uitbreiden.

Hamilton had waarschijnlijk zelf graag meegedaan om het kampioenschap, maar de Brit zag deze hoop al snel vervliegen dankzij porpoising en de problemen die Mercedes zeker aan het begin van dit seizoen had. Gedurende het seizoen werd de W13 van Mercedes stabieler en sneller, terwijl betrouwbaarheid het hele seizoen al geen probleem is geweest. Het resultaat was dat Hamilton de afgelopen paar races vaker voorin mee kon strijden om podiumplekken en zelfs een paar keer om de zege kon vechten. Het is er echter nog niet van gekomen voor Hamilton, die nog twee races de kans gaat krijgen om een zege te boeken in 2022.

Verstappen

In gesprek met Sky Sports laat Hamilton weten niet alles van Verstappen in 2022 te hebben gezien, maar de Brit is wel onder de indruk. Hij herkent de situatie waarin de Nederlander momenteel zit. "Ik kan niet zeggen dat ik tijd had om elk aspect te bestuderen van wat Max dit jaar heeft gedaan, maar ik vind dat hij geweldig werk heeft verricht. Hij heeft alles gedaan wat hij moest doen. Het team gaf hem een geweldige auto en hij heeft bijna elk weekend geleverd. Hij kan trots zijn op het werk dat hij gedaan heeft. Ik weet hoe het voelt om in zo'n positie te zitten."

Record

Hamilton denkt ook dat Verstappen het record van meeste zeges tijdens een seizoen de komende twee races nog wat kan aanscherpen. "Hij heeft een kans om meer races te winnen, de komende twee races, dus hij kan dat record dat hij nu heeft genomen nog verder uitbreiden als wij hem niet kunnen stoppen, of Ferrari hem niet kan stoppen. Er valt niet echt veel meer te zeggen, hij heeft het geweldig gedaan." Er zijn nog races in Brazilië (komend weekend) en Abu Dhabi (volgend weekend) te gaan, waardoor Verstappen maximaal op zestien zeges in 2022 kan komen.