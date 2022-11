Lars Leeftink

Woensdag 9 november 2022 11:39 - Laatste update: 11:43

Volgens Helmut Marko zijn er twee coureurs in de Formule 1 die 'halverwege' het niveau van Max Verstappen zitten. Verstappen is de afgelopen twee seizoenen kampioen geworden. Vorig jaar was het spannend, dit seizoen deed de Nederlander het met overmacht.

Marko begint tegenover RTL met Charles Leclerc, die volgens Marko vooral indruk maakt op de zaterdag. Gezien zijn negen pole positions (Verstappen heeft er zes in 2022) is dit zeker waar. Op zondag ziet Marko echter dat Leclerc vergeleken met Verstappen nog te veel fouten maakt. Dit, in combinatie met uitvalbeurten en strategische fouten van het team, hebben voor een flinke achterstand op Verstappen gezorgd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko denkt lek bij FIA te kennen: "Geheel maakt geen goede indruk"

Hamilton

Daarnaast noemt Marko, adviseur van Red Bull, ook Lewis Hamilton. In 2022 heeft de zevenvoudig wereldkampioen niet echt om de titel kunnen vechten, maar ook Marko ziet dat Hamilton het nog steeds heeft en dat Mercedes gedurende het seizoen sneller is geworden. "Hamilton heeft een duidelijk voordeel in termen van ervaring. Hij kan zichzelf ongelooflijk motiveren en ik ben er ook van overtuigd dat Mercedes volgend jaar een betere auto zal hebben.”

Verstappen

Toch ziet Marko niemand in de buurt komen van Verstappen, die in 2022 nog beter is geworden. "Hij rijdt zelfverzekerder dan ooit met een beter overzicht en tegelijkertijd heeft hij zich ontwikkeld tot een bandenfluisteraar. Hij rijdt bijvoorbeeld langer op een zachte band dan de concurrentie op een hardere compound. Hij is in de eerste ronden twee seconden sneller dan de rest van het veld. Ze moeten er allemaal eerst aan wennen."