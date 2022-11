Magnussen snelste in halfnatte kwalificatie in Brazilië en pakt eerste pole voor Haas

Vincent Bruins

Vrijdag 11 november 2022 21:08 - Laatste update: 23:13

Kevin Magnussen heeft op miraculeuze wijze de pole positie gepakt voor de Sprint van de Grand Prix van São Paulo. De Haas-coureur was 0.203 seconde sneller dan Max Verstappen in een half natte, half droge kwalificatie op het circuit van Interlagos in Brazilië. George Russell completeerde de top drie, ondanks een uitstap in de grindbak, voor Lando Norris en Carlos Sainz.

De kwalificatie ging om 20:00 uur Nederlandse tijd, 16:00 uur lokale tijd, van start vanaf het Autódromo José Carlos Pace in São Paulo. Door de regenbuien die voor de sessie overtrokken, was het flink afgekoeld. De buitentemperatuur was op dat moment 19°C en de temperatuur van de vochtige baan was 27°C. De Haas-bolides van Kevin Magnussen en Mick Schumacher leidden het grootste deel van het veld naar buiten op de intermediates, meteen toen het licht aan het einde van de pitstraat op groen ging. Alleen Max Verstappen, de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell en de Alpines van Fernando Alonso en Esteban Ocon gingen niet meteen naar buiten.

Artikel gaat verder onder video

Charles Leclerc was het snelst van iedereen na de eerste run van Q1 met een 1:19.191 voor Pierre Gasly en Valtteri Bottas, voordat de Monegask verbeterde naar een 1:18.723. Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz was 0.165 seconde langzamer, toen hij zijn eerste ronde afmaakte. Max Verstappen, ondanks dat hij in geen enkele sector paars ging, versloeg toch Leclerc met een kwartseconde na zijn eerste ronde. Sergio Pérez schoot vervolgens op naar de tweede positie, acht duizendsten achter teamgenoot Verstappen, voordat beide Red Bull Racing-coureurs Alonso aan zich voorbij zagen gaan. "Sommige stukken zijn compleet droog, sommige stukken zijn nog nat," zei Lando Norris die zijn intermediates snel zag verslijten. Halverwege Q1 stond Hamilton bovenaan het bord met een 1:18.051 voor Verstappen, Alonso, Schumacher en Tsunoda.

Pierre Gasly was de eerste die wisselde naar de droogweerbanden. Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel en de Williams-bolides van Alexander Albon en Nicholas Latifi volgden het plan van de AlphaTauri-coureur. Gasly ging paars in de eerste twee sectoren, maar verloor een fractie in de wat nattere laatste sector. Desondanks ging de Fransman naar de eerste positie met een 1:17.626, waarmee hij een halve seconde sneller was dan Hamilton, voordat hij verbeterde naar een 1:16.557. De rest van het veld kwam daarna ook binnen voor slicks. Het was weer chaos bij Ferrari. Het team stond totaal niet klaar voor Leclerc en Sainz. Latifi was het snelst van iedereen met nog twee minuten te gaan, maar al gauw gingen Norris, Russell en Verstappen onder de tijd door van de Canadees. De Ferrari's stonden in de gevarenzone met nog één minuut op de klok.

De baan werd droger en droger en de rondetijden werden gauw beter en beter. Norris was het snelst van iedereen in Q1 met een 1:13.106 in zijn McLaren voor Hamilton, Alonso, Vettel en Pérez. Verstappen kwam net buiten de top vijf terecht. Magnussen, Albon, Gasly en Stroll completeerden de top tien achter de Nederlander. Russell werd elfde voor Leclerc, Ocon en Sainz. Ricciardo behaalde nog net de tweede kwalificatiesessie. Latifi, de Alfa Romeo's van Zhou Guanyu en Valtteri Bottas, Tsunoda en Schumacher werden uitgeschakeld.

Q2

Aan het begin van de tweede kwalificatiesessie waarschuwden de teams hun coureurs over de radio dat ze snel een tijd op het bord moesten zetten, omdat er regen aan zat te komen. Iedereen verliet de pitstraat in de eerste minuut op de zachte compound. Norris liet zien zich echt comfortabel te voelen in deze lastige omstandigheden en was het snelst na de eerste run van Q2. De McLaren-coureur was een tiende van een seconde sneller dan Verstappen, Gasly en Magnussen. Halverwege de sessie ging Alonso 0.177 seconden sneller dan Norris, voordat Verstappen bovenaan kwam te staan met een tijd van 1:11.318. Russell en Hamilton stonden in de gevarenzone, maar ze verbeterden naar P3 en P4, respectievelijk.

Met nog twee minuten te gaan verbeterde Verstappen naar een 1:10.881. De Ferrari's schoten omhoog op het bord en zaten binnen zeven honderdste van een seconde van de wereldkampioen van 2022. In de laatste seconden kwamen er wat meer druppels naar beneden en niemand kon meer verbeteren. Achter Verstappen, Sainz en Leclerc maakten Russell en Norris de top vijf af. Alonso werd zesde voor Magnussen, Pérez, Hamilton en Ocon. Albon, Gasly, Vettel, Ricciardo en Stroll kwamen niet in Q3 terecht.

OOK INTERESSANT: Magnussen emotioneel na sensationele pole in Brazilië: "Het is ongelofelijk"

Q3

Magnussen leidde de top tien uit de pitstraat. Iedereen stond op de zachte, droge band, behalve Leclerc. Ferrari stuurde hem naar buiten op intermediates en Sergio Pérez zat achter hem vast. Er zat weer regen aan te komen en die bui arriveerde precies op het moment dat Magnussen zijn ronde afmaakte. De Deen was de enige die zijn ronde volledig in het droge kon doen en vervolgens werd er met rode vlaggen gezwaaid voor een spin van Russell. Met de Mercedes in de grindbak en de regen die naar beneden kwam, kon niemand meer zijn tijd verbeteren. Samen met Haas pakte Magnussen de pole positie voor de Sprint in São Paulo voor Verstappen, Russell, Norris en Sainz. Ocon en Alonso vonden we op P6 en P7, respectievelijk, voor Hamilton, Pérez en Leclerc.