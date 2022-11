Magnussen emotioneel na sensationele pole in Brazilië: "Het is ongelofelijk"

Kimberley Hoefnagel

Kevin Magnussen heeft op het natte Interlagos beslag gelegd op de allereerste pole positie uit zijn Formule 1-carrière. De Deense coureur mag de sprintrace op zaterdag hierdoor vanaf de eerste plek aftrappen, met Max Verstappen en George Russell in zijn kielzog.

Magnussen begon de kwalificatie op het Autódromo José Carlos Pace ijzersterk en wist zich in de regenachtige omstandigheden met gemak te plaatsen voor de derde kwalificatiesessie. De Deense coureur werd in Q3 als eerste de baan opgestuurd door het team van Haas, wat een gouden zet bleek te zijn. Magnussen verreed een dijk van een ronde en kwam hiermee op de eerste plek terecht. Ondertussen werden de omstandigheden op de baan steeds slechter, waardoor de concurrentie niet tegen deze tijd op kon boksen. Toen George Russell acht minuten voor het einde in het belandde en een rode vlag triggerde, begon het steeds harder te regenen, waarna het wel duidelijk was dat Magnussen er met de pole positie van door zou gaan.

De Haas-coureur is na afloop van de kwalificatie compleet overdonderd. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het team heeft me op precies het goede moment de baan op gestuurd. We waren als eerste uit de pitstraat, hebben een redelijk goede ronde neergezet. Pole is ongelofelijk", zo vertelt hij tegenover Naomi Schiff. "Ik wil Gene Haas en Guenther [Steiner] en het hele team bedanken voor deze kans. Ik ben dit jaar, na een jaar aan de zijlijn, weer teruggekeerd en het is een fantastische reis geweest."

Maximale aanval

Gevraagd of hij vanochtend verwacht had dat er een pole positie voor hem in zat, reageert hij emotioneel. "Zeker niet, het is ongelofelijk", zo laat hij met tranen in zijn ogen optekenen. Tijdens de sprintrace op zaterdag zal hij het op moeten nemen tegen Max Verstappen en George Russell op P2 en P3. Zijn tactiek is simpel. "Maximale aanval", aldus Magnussen.