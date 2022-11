Jan Bolscher

Donderdag 10 november 2022 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere Max Verstappen die zich positief uitlaat over zijn kansen in Brazilië aankomend weekend. De tweevoudig wereldkampioen werd echter eerst aan de tand gevoeld over een pijnlijk moment tijdens de virtuele zes uur van Spa-Francorchamps. Verder heeft Lando Norris de donderdag op Interlagos aan zich voorbij moeten laten gaan vanwege een voedselvergiftiging, heeft Hans-Joachim Stuck kritiek geuit op Guenther Steiner en neemt Michael Bleekemolen geen blad voor de mond als het gaat om Lewis Hamilton. Dit en meer lees je in deze GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen opent jacht op vijftiende overwinning

Max Verstappen denkt goede papieren te hebben om aanstaande zondag zijn vijftiende overwinning van het seizoen uit het vuur te slepen: "Ik denk dat we een goede kans maken", vertelde hij op de persconferentie in Brazilië: "De auto is snel en dit circuit zou normaal gesproken goed moeten zijn voor onze auto. Ik heb er zin in en ga natuurlijk proberen om te winnen." De Nederlander werd echter eerst aan de tand gevoeld over zijn spin tijdens de virtuele zes uur van Spa-Francorchamps afgelopen weekend, maar dat onderwerp wilde de Nederlander liever overslaan. Het leidde tot hard gelach in de zaal. Het hele artikel lezen? Klik hier.

McLaren sluit terugkeer Ricciardo in gereduceerde vorm niet uit

McLaren-teambaas Andreas Seidl houdt de deur op een kier wat betreft een terugkeer van Daniel Ricciardo bij het team in 2023, zij het in een gereduceerde vorm. "Dat is een discussie die we nog niet hebben gevoerd. Het is een gesprek dat we normaal in de winter voeren", vertelde de Duitser onder andere. "Zoals je weet hebben we een afspraak met andere teams zodat we onze reservecoureurs kunnen delen. Er is absoluut geen kwaad bloed tussen ons en Daniel dus in die zin is alles mogelijk." Het hele artikel lezen? Klik hier.

Stuck pakt twijfelende Steiner aan

Het blijft gissen naar wie het laatst beschikbare zitje in de Formule 1 bij het team van Haas gaat. Mick Schumacher zal nog altijd goede hoop hebben op het voortzetten van zijn carrière, maar zijn vertrek lijkt toch steeds meer in de lucht te hangen. Voormalig coureur Hans-Joachim Stuck kan maar niet begrijpen dat Guenther Steiner überhaupt twijfels heeft. "Ik zeg luid en duidelijk dat Mick in de Formule 1 thuishoort", klonk het tegenover Servus TV. "Als iemand een stoeltje beschikbaar heeft en Mick niet neemt, is hij een gek." Het hele artikel lezen? Klik hier.

Norris getroffen door voedselvergiftiging

Lando Norris moest tijdens de eerste dag op het circuit van Interlagos verstek laten gaan. De Brit kampt met een voedselvergiftiging en verbleef tijdens de mediamomenten in zijn hotel om uit te zieken. Het team van McLaren hoopt echter vanaf vrijdag weer te kunnen beschikken over de jonge Brit. Mocht Norris het niet halen om volgens de verwachtingen op tijd fit te worden, kan dat koren op de molen zijn voor Nyck de Vries. De Nederlandse coureur is nog altijd een optie als reservecoureur bij het team van McLaren. Het hele artikel lezen? Klik hier.

Bleekemolen kraakt Hamilton

Lewis Hamilton lijkt de laatste races steeds meer de weg naar voren te vinden en dus is de zevenvoudig wereldkampioen ook steeds vaker te horen. Tijdens de afgelopen races hoorden we hem ook meermaals klagend op de boordradio's en dat kan op weinig begrip rekenen van Michael Bleekemolen, die overigens wel begrijpt dat de Brit zijn contract wil gaan verlengen. "Misschien is dit een beetje grensoverschrijdend wat ik zeg, maar ik vind het een oud wijf", is de coureur duidelijk tegenover GPFans. "Altijd maar lopen klagen, dat vindt volgens mij het halve veld inmiddels wel een beetje als je die geluiden allemaal hoort van de rijders." Het hele artikel lezen? Klik hier.