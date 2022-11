Sam Hall & Brian van Hinthum

Het blijft gissen naar wie het laatst beschikbare zitje in de Formule 1 bij het team van Haas gaat. Mick Schumacher zal nog altijd goede hoop hebben op het voortzetten van zijn carrière, maar zijn vertrek lijkt toch steeds meer in de lucht te hangen. Voormalig coureur Hans-Joachim Stuck kan maar niet begrijpen dat Guenther Steiner überhaupt twijfels heeft.

Na de aankondiging van Logan Sergeant bij het team van Williams is er nog slechts één zitje voor 2023 overgebleven en die is beschikbaar bij het team van Haas. Schumacher hoopt natuurlijk volgend jaar opnieuw bij het Amerikaanse team plaats te nemen naast Kevin Magnussen, maar Steiner en consorten lijken de beslissing zo lang mogelijk uit te stellen. De Italiaan blijft de afgelopen tijd in de media mysterieus doen over de kansen van zijn Duitse pupil en in de wandelgangen zingt ook de naam van Nico Hulkenberg met enige regelmaat rond bij de huidige nummer acht in het constructeurskampioenschap.

Nog even afwachten dus, al lijkt het aannemelijk dat er rondom het Grand Prix-weekend in Brazilië uitsluitsel gaat komen rondom de toekomst van de Amerikaanse renstal. Volgens Stuck zou het onbegrijpelijk zijn als Steiner en consorten uiteindelijk in zee gaan met de toch wat oudere Hulkenberg in plaats van de jonge Schumacher. "Ik zeg luid en duidelijk dat Mick in de Formule 1 thuishoort", zegt Stuck tegenover Servus TV.

De tweevoudig Le Mans-winnaar legt uit waarom hij zo graag Schumacher in de koningsklasse ziet blijven. "Een jonge coureur moet nu eenmaal soms een auto afschrijven omdat hij nog niet weet waar de limiet ligt. Guenther Steiner heeft een fout gemaakt door onnodige druk op Mick uit te oefenen met zijn kritiek. Als iemand een stoeltje beschikbaar heeft en Mick niet neemt, is hij een gek", klinkt het stellig. "Als hij in de juiste auto zit, heeft hij een grote toekomst voor zich."