Jan Bolscher

Donderdag 10 november 2022 17:34 - Laatste update: 17:37

McLaren-teambaas Andreas Seidl houdt de deur op een kier wat betreft een terugkeer van Daniel Ricciardo bij het team in 2023, zij het in een gereduceerde vorm. De Australiër heeft zijn plannen voor volgend jaar nog niet bekendgemaakt.

Ricciardo zal volgend jaar geen onderdeel uitmaken van de Formule 1-grid, nadat beide partijen ermee instemden om zijn contract bij McLaren aan het eind van dit seizoen vroegtijdig te ontbinden vanwege tegenvallende resultaten. De man uit Perth wil na zijn vertrek de Formule 1-deur echter niet definitief achter zich dichttrekken, en zou daarom naar verluidt op zoek zijn naar een rol op de achtergrond binnen één van de overige teams. Zo wordt hij onder andere gelinkt aan de rol van reservecoureur bij Mercedes en Red Bull Racing.

Op zoek naar nieuwe rol

Bij deze twee grootmachten lijkt het echter uitgesloten dat er nog een toekomstig stoeltje inzit, waardoor de 33-jarige coureur mogelijk verder moet kijken. Gevraagd naar of McLaren overweegt Ricciardo in een andere vorm aan te houden in 2023, klinkt het: "Dat is een discussie die we nog niet hebben gevoerd. Het is een gesprek dat we normaal in de winter voeren. Zoals je weet hebben we een afspraak met andere teams zodat we onze reservecoureurs kunnen delen. Er is absoluut geen kwaad bloed tussen ons en Daniel dus in die zin is alles mogelijk."

Geen kwaad bloed

De Duitser vervolgt: "Het moge duidelijk zijn dat we met het vertrek van Daniel niet alleen een geweldige coureur verliezen, maar ook een fantastische persoonlijkheid. Hij zal gemist worden binnen het team. Dat is waarom we allebei vastberaden zijn om tijdens deze laatste races die we samen doen een goede performance te laten zien, zodat we onze reis samen goed kunnen afsluiten. Ik wil niet ingaan op speculatie over wat hij gaat doen, maar uiteindelijk is het zo dat wat hij ook gaat doen of waar hij ook gaat rijden: zijn volgende team of werkgever krijgt een geweldige coureur en een fantastische persoonlijkheid."