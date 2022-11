Brian Van Hinthum

Donderdag 10 november 2022 11:50

Lewis Hamilton lijkt de laatste races steeds meer de weg naar voren te vinden en dus is de zevenvoudig wereldkampioen ook steeds vaker te horen. Tijdens de afgelopen races hoorden we hem ook meermaals klagend op de boardradio's en dat kan op weinig begrip rekenen van Michael Bleekemolen, die overigens wel begrijpt dat de Brit zijn contract wil gaan verlengen.

Hamilton wist dit seizoen tot nu toe geen race te winnen en dat is voor het eerst in zijn carrière. Hoewel de Brit dus nog altijd droog staat, zat hij wel een aantal keer dichtbij. Met name de afgelopen races wist de zevenvoudig wereldkampioen meermaals het vuur aan de schenen te leggen bij Max Verstappen, al kregen we daardoor direct wel meermaals te maken met het geklaag van de Mercedes-coureur op de boardradio. Zo hamerde hij in Austin veelvuldig op de track limits die door de Nederlander overschreden werden.

Artikel gaat verder onder video

Oud wijf

Bleekemolen reageert tegenover GPFans op het gedrag van Hamilton tijdens de laatste paar Grands Prix. "Misschien is dit een beetje grensoverschrijdend wat ik zeg, maar ik vind het een oud wijf", is de coureur duidelijk. "Altijd maar lopen klagen, dat vindt volgens mij het halve veld inmiddels wel een beetje. Als je die geluiden allemaal hoort van de rijders. Max is geliefd en iedereen is wel geliefd onder elkaar, Hamilton is daar toch een beetje een uitzondering op. Hij ventileert zich af en toe een beetje vreemd", meent de Amsterdammer.

Vormdip?

Hij vervolgt: "Het is zijn manier, zijn karakter. Dat hij hard rijden kan, dat blijkt toch wel. Hij heeft toch een soort dip gehad op de één of andere manier. Er zat toch ook iets tussen zijn oren niet helemaal goed", meent Bleekemolen. Toch is hij wel blij dat Hamilton van plan is om zijn aflopende contract na 2023 te verlengen. "Ik vind het prachtig, dat kan ik me goed voorstellen. Ik race zelf al 53 jaar en ik heb net weer getekend voor een nieuw seizoen. Ik kan me dus goed voorstellen dat sommige mensen daar geen afscheid van kunnen nemen", besluit hij.

Het hele interview met Michael Bleekemolen kan je zondag vanaf 10:00 uur zien op ons YouTube-kanaal, wanneer de laatste aflevering van Goedemorgen GPFans van start gaat met onder meer Rudy van Buren en Stoffel Vandoorne.