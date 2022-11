Jan Bolscher

Donderdag 10 november 2022 19:01 - Laatste update: 19:02

Max Verstappen denkt goede papieren te hebben voor de overwinning aanstaande zondag in Brazilië. Daarmee opent de tweevoudig wereldkampioen de jacht op zijn vijftiende zege van het seizoen.

Verstappen verbrak een kleine twee weken geleden het record voor de meeste overwinningen in één Formule 1-seizoen door in Mexico voor de veertiende keer dit jaar als eerste over de streep te komen. Waar andere coureurs hun vrije weekendje vervolgens gebruikten om even bij te tanken, klom Verstappen weer achter het stuur. Digitaal, welteverstaan. De Red Bull Racing-coureur deed met zijn online formatie Team Redline mee aan de virtuele zes uur van Spa-Francorchamps.

Virtuele zes uur van Spa-Francorchamps.

De Limburger en zijn team werden tweede, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De 25-jarige coureur maakte namelijk contact met een concurrent toen ze zij aan zij door Eau Rouge gingen, waarbij hij spinde en veel tijd verloor. Op de persconferentie in Brazilië wordt hij gevraagd naar zijn virtuele uitstapje. "Het was nogal veelbewogen, kunnen we dit niet overslaan?", klinkt het met een knipoog waarna er hard gelach volgt. "Nee we werden tweede, het was oké. Ik had een momentje in Eau Rouge, een groot momentje... Kan gebeuren."

Goede papieren voor de overwinning

Op een wat serieuzere noot wordt hij gevraagd naar zijn verwachtingen voor het raceweekend: "Het is een fantastisch circuit. Niet veel bochten, maar de vorm, de bochten, de hele atmosfeer die hier hangt, de historie, de fans... Ze houden van de Formule 1. Ze zijn ontzettend gepassioneerd. We houden ervan om hier te komen. Natuurlijk was het fantastisch om hier te winnen [in 2019, red.], maar überhaupt op het podium staan hier is heel mooi. Ik denk dat we een goede kans maken. De auto is snel en dit circuit zou normaal gesproken goed moeten zijn voor onze auto. Ik heb er zin in en ga natuurlijk proberen om te winnen."