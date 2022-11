Remy Ramjiawan

Otmar Szafnauer voelt mee met Fernando Alonso, die tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad voor de vijfde keer dit seizoen uitviel met technische problemen. Teamgenoot Esteban Ocon heeft pas twee keer dit jaar vroegtijdig de race moeten verlaten en Alonso was het na Mexico zat en stelde dat het altijd auto nummer veertien was die de problemen lijkt te hebben.

Op het Autódromo Hermanos Rodríguez was het een cilinder in de power unit van Alonso, die de geest gaf. Na zijn laatste probleem gaf Alonso het op om zijn frustraties te verbergen en gaf hij toe de dagen af te tellen voordat hij bij Aston Martin in dienst treedt. Het was de vijfde uitvalbeurt van het seizoen, waarvan Alonso beweert dat hij zo'n zestig punten in totaal heeft verloren door technisch falen.

'Het kan gebeuren'

"Dit was een motorprobleem en we hebben niet dezelfde mensen die aan de motor van Esteban of aan die van Fernando werken. Dat loopt door elkaar heen. Dus hoewel de kans kleiner is [dat één rijder meer lijdt], is de kans dat dit gebeurt niet nul, dus het kan gebeuren. Maar op de een of andere manier gebeurt het nu telkens aan een kant van de garage", zo legt Szafauer uit over uitvalbeurten van Alonso.

Takuma Sato

Flashbacks naar BAR

De benarde situatie van Alonso is echter niets nieuws voor Szafnauer: de Roemeens-Amerikaan maakte in 2004 bij BAR dezelfde situatie mee. In dat jaar stormde Jenson Button naar de derde plaats in het kampioenschap, terwijl Takuma Sato eindeloze betrouwbaarheidsproblemen had. "Ik herinner me dat toen ik bij Honda zat, ik me niet kan herinneren hoeveel motorproblemen Takuma Sato had - wel 13 in één jaar - en Jenson Button had er geen, nul", voegt Szafnauer toe. "De vraag kwam altijd op [wat de coureurs onderling anders deden], maar we konden niets vinden wat daar op wees. En op dat moment waren de vragen altijd 'Rijdt Takuma zo anders dan Jenson dat het altijd aan zijn kant gebeurt?", zo vergelijkt de teambaas van Alpine. Volgens hem is het simpelweg pech: "Ik denk dat het gewoon de pech van de loting was."

