Jorn Schonewille

Maandag 31 oktober 2022 19:43

Esteban Ocon kan zich niet vinden in de uitspraken van zijn teamgenoot Fernando Alonso. De Spanjaard klaagde na afloop dat zijn auto als enige van de Alpine-auto's geregeld uitvalt. Ocon wuift dat weg en zegt ook genoeg pech gehad te hebben.

Alonso was bezig aan een sterke Grand prix van Mexico en had uitzicht op een mooie puntenklassering. De zevende plek leek lange tijd de eindpositie van de voormalig wereldkampioen te worden, maar in de slotfase van de race viel de auto van Alonso uit. Dit tot grote woede van de coureur. Met armgebaren maakte hij duidelijk klaar te zijn met zijn auto. Op social media plaatste Alonso na afloop: ''Bij Honda stopten beide auto's. Dit jaar stopt alleen auto #14.''

Overdrijven van Alonso

Ocon is van mening dat Alonso overdrijft. ''In Imola ging mijn versnellingsbak kapot, op Silverstone ging de auto kapot en in Singapore stopte ik ook'', somt Ocon op. ''Ik kan de autoproblemen dus ook tellen. Ik denk dat we allebei onze problemen hebben gehad. Ik heb zes motoren gebruikt. Hij heeft vandaag een kapotte motor en zit vanaf volgende race ook op zes motoren.''

Ocon eindigde de race op plek acht. Daarmee splitste hij de McLaren-coureurs Daniel Ricciardo en Lando Norris op. De strijd tussen Alpine en McLaren blijft hierdoor spannend. Nummer 4 Alpine heeft een voorsprong van zeven punten op rivaal McLaren.

Alonso's problemen

Alonso is nu in vier races uitgevallen door motorproblemen en had vorige week een serieuze botsing met Lance Stroll waardoor hij in de problemen kwam, maar desondanks toch zevende werd. Alonso zal hopen dat hij volgend seizoen bij Aston Martin is verlost van betrouwbaarheidsproblemen. De coureur zal nog twee races moeten uitzitten bij het team van Alpine voordat hij kan beginnen aan het vermoedelijk laatste hoofdstuk van zijn loopbaan.