Alonso haalt uit naar Alpine: "Het was beter dat de motor plofte, dan zo moeten rondrijden"

Fernando Alonso viel tijdens de Grand Prix van Mexico voor de vijfde keer dit jaar uit met technische problemen. De Spanjaard kon op het Autódromo Hermanos Rodríguez zijn frustraties niet meer verbergen, want aan de vorm van de coureur lijkt het niet te liggen. De tweevoudig kampioen wil niet spreken van pech, want de motor moet simpelweg het einde van de race halen, zo vindt hij.

De wegen van Alpine en Alonso zullen aan het einde van het jaar scheiden. De 41-jarige Spanjaard zal volgend jaar racen voor Aston Martin. Bij het team van Alpine (voorheen Renault) wist Alonso zijn enige twee wereldtitels te pakken in 2005 en 2006. Maar wil de renstal op dat niveau opereren, dan zal het op het gebied van de betrouwbaarheid een paar stappen moeten gaan zetten. "Als de motor het einde van de race niet haalt, dan kun je dat geen pech noemen", zo opent Alonso na zijn uitvalbeurt in Mexico.

'Beter dat de motor plofte'

De Spanjaard keek in Mexico aan tegen zijn vijfde DNF van het seizoen en kon zijn frustraties niet meer verbergen. "Voor auto nummer veertien zijn er altijd betrouwbaarheidsproblemen. Twintig ronden voor het einde verloor ik een cilinder, dus ik reed met vijf cilinders rond en ik had daardoor twintig procent minder vermogen. Ik lag twintig seconden voor op de McLaren's en op mijn teamgenoot. De race was tot dat punt exceptioneel", zo beschrijft hij de race. Toch was het rondrijden met een gehavende krachtbron niet ideaal: "Het was eigenlijk beter dat de motor plofte dan zo moeten rondrijden."

Punten weggegooid

De uitvalbeurt betekent dat Alonso weer kostbare punten heeft zien verdampen. "Ja het is natuurlijk frustrerend, want op deze manier hebben we al zestig punten weggegooid en daar komen er nu zes bij. En alle anderen profiteren hiervan, iedereen heeft twee punten meer gescoord, dan ze eigenlijk hebben verdiend", zegt de Alpine-coureur. De pechduivel lijkt dan ook aanwezig te zijn bij Alonso: "Het is wonderlijk dat er per race één of twee auto's uitvallen en daar zit altijd auto nummer veertien bij. Ik heb al vijf motoren zien ploffen." Het doet hem denken aan zijn tijd bij McLaren, toen dat team met de power units van Honda rondreed, als was er wel een groot verschil. "Toen vielen we met beide auto's uit, nu is het alleen maar nummer veertien", vertelt Alonso.

De laatste periode van Alonso bij Alpine is begonnen, met nog twee Grands Prix te gaan. De Spanjaard is dan ook kritisch op de Franse renstal. "Als de motor het einde van de race niet haalt, dan kun je dat geen pech noemen. Als je zes of zeven power units moet wisselen en je haalt nog steeds niet het einde van de race, dan heb je een flinke klus te klaren tijdens de winter", aldus Alonso.