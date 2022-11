Zorgelijke financiële cijfers Viaplay, uitstel rondom ticketverkoop Dutch GP | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Donderdag 3 november 2022 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Terwijl we afstevenen op een Formule 1-loos weekend, valt er natuurlijk nog altijd genoeg te beleven in de wereld van de motorsport. Deze donderdag kwam bijvoorbeeld naar buiten dat het qua financiële cijfers bij Viaplay allemaal er niet zo lekker aan toe gaat en we hoorden dat Nederlanders die graag aanwezig willen zijn bij de Dutch Grand Prix in 2023 toch nog even geduld moeten hebben voor zij te weten komen of ze in aanmerking komen voor een kaartje voor het populaire evenement in augustus,

Russell betreurt kostbaar onderonsje met Hamilton

George Russell heeft toegegeven dat hij tijdens de Grand Prix van Mexico voorzichtig was in zijn benadering van bocht één, omdat Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton in de buurt was. Het Britse duo startte als tweede en derde achter Max Verstappen van Red Bull Racing, waarbij Russell in de beste positie zat om de Nederlander aan te vallen. Hele artikel lezen? Klik hier

Mazepin maakt opmerkelijke carrièreswitch

Voormalig Haas-coureur Nikita Mazepin heeft zich na zijn ontslag bij het Amerikaanse team gefocust op een carrièreswitch. De Rus heeft zijn eigen evenementenbureau opgericht en was tijdens Halloween achter een draaitafel gespot als DJ. Hele artikel lezen? Klik hier

Sainz wil Verstappen uitdagen in 2023: "Gaan hem het vuur aan de schenen leggen"

Carlos Sainz baalt van het verloop van 2022, maar is strijdbaar richting het seizoen van volgend jaar. De Spanjaard wil dan met Ferrari 'het vuur aan de schenen gaan leggen' van de tweevoudig wereldkampioen: Max Verstappen. Het seizoen begon voor Ferrari, en zeker voor Charles Leclerc, erg goed. De Monegask had na de Grand Prix van Australië 46 punten voorsprong op Verstappen in het kampioenschap. Ferrari leek toen de snelste auto te hebben. Hele artikel lezen? Klik hier

'Viaplay-aandeel keldert met dertig procent na forse verliescijfers in derde kwartaal'

Viaplay zette begin dit jaar voet aan Nederlandse bodem en sindsdien heeft de Scandinavische streamingsdienst er een roerige tijd op zitten. De rechtenhouder van de Formule 1 heeft recent er een financieel gevoelige tik op zitten. Nadat de kwartaalcijfers gepresenteerd werden, zakte de waarde van een Viaplay-aandeel behoorlijk in elkaar. Hele artikel lezen? Klik hier

'Organisatie Grand Prix van Nederland stelt beslissing rondom tickets uit'

Formule 1-fans die in 2023 graag bij de Grand Prix van Nederland in Zandvoort aanwezig willen zijn, moeten nog even geduld hebben. De toewijzing van de tickets heeft volgens de organisatie namelijk vertraging opgelopen en dus is het nog even afwachten geblazen voor de honderdduizenden fans die hopen op een toegangsticket. Hele artikel lezen? Klik hier