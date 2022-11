Brian Van Hinthum

Donderdag 3 november 2022 19:58

Formule 1-fans die in 2023 graag bij de Grand Prix van Nederland in Zandvoort aanwezig willen zijn, moeten nog even geduld hebben. De toewijzing van de tickets heeft volgens de organisatie namelijk vertraging opgelopen en dus is het nog even afwachten geblazen voor de honderdduizenden fans die hopen op een toegangsticket.

De Dutch Grand Prix keerde in 2021 na een lange afwezigheid sinds 1985 eindelijk weer terug op de kalender. Door de grote populariteit van Max Verstappen heeft Nederland het weer voor elkaar weten te krijgen om de race in de duinen binnen te halen en sinds de terugkeer van de race op Nederlandse bodem is het evenement een groot succes gebleken. Zowel in 2021 als in 2022 vonden honderdduizenden fans de weg richting de badplaats en het werd telkens een groot feest. Beide edities werden overigens gewonnen door Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Aanvraag voor tickets

Supporters die ook in 2023 Verstappen weer willen zien strijden om de zege in Zandvoort, moeten echter nog even geduld hebben. Geïnteresseerde supporters konden tot en met 16 september een aanvraag doen voor tickets, maar door de grote populariteit van het evenement is het geen vanzelfsprekendheid om aanwezig te kunnen zijn. Na die datum ging de organisatie kijken wie er aanspraak konden maken op een ticket, maar dat proces heeft nu echter vertraging opgelopen.

Uitstel

Zoals het evenement zelf rapporteerde op de website, zou er na woensdag 2 november uitsluitsel gegeven worden richting de potentiële kopers van een ticket. Dat proces heeft dus vertraging opgelopen, weet Algemeen Dagblad te melden. "Dit uitstel is nodig omdat we meer tijd nodig hebben", heeft een woordvoerder laten weten aan het medium. De Oranje-supporters zullen dus nog even geduld moeten hebben in de jacht naar een ticket voor het evenement. De Grand Prix van Nederlander wordt het komende seizoen meteen na de traditionele zomerstop gereden. Op 27 augustus 2023 doven de lichten op het circuit van Zandvoort.