Mazepin maakt opmerkelijke carrièreswitch

Remy Ramjiawan

Donderdag 3 november 2022 13:53 - Laatste update: 15:25

Voormalig Haas-coureur Nikita Mazepin heeft zich na zijn ontslag bij het Amerikaanse team gefocust op een carrièreswitch. De Rus heeft zijn eigen evenementenbureau opgericht en was tijdens Halloween achter een draaitafel gespot als DJ.

Aan het begin van het jaar was Mazepin nog in voorbereiding op het Formule 1-seizoen van 2022. De inval van Rusland in Oekraïne was echter reden genoeg voor teambaas Guenther Steiner om een vervanger te zoeken voor de 23-jarige coureur. Niet alleen Mazepin moest het veld ruimen, ook hoofdsponsor Uralkali werd van de auto gehaald, het bedrijf dat eigendom is van Mazepins vader, Dmitri. Mazepin senior zou korte lijntjes hebben met de president van Rusland, Vladimir Poetin.

Autosport

De racecarrière van Mazepin ligt op zijn gat, aangezien de Rus heeft geweigerd om onder de neutrale vlag te rijden. Het Internationaal Olympisch Comité verbiedt Russische en Wit-Russische atleten namelijk om uit te komen onder hun nationale vlag en de FIA volgt dat beleid. Eerder dit jaar vertelde Mazepin aan Rsport: "Mensen kunnen niet veroordeeld worden. Wij zijn atleten en iedereen heeft zijn eigen keuzes, die moeten worden gerespecteerd." Hij vervolgt: "Het gaat om persoonlijke overwegingen. Of je je land wilt opgeven voor de sport en het belangrijker voor je is of niet - iedereen kiest voor zichzelf, maar dat zal ik niet doen."

DJ Mazepin

Nu Mazepin niet kan racen, houdt hij zich bezig met zijn carrière als DJ. Hij vertelt op Instagram: "Dit jaar moest ik even afscheid nemen van de Formule 1. Maar om me open te stellen voor iets anders, is het belangrijk tegenslagen en tegenspoed te verwerken. Als een weg gesloten is, moet je een ander pad vinden. Dit is de eerste keer dat ik in zo'n rol voor u sta. Het is cool dat je nieuwe facetten van jezelf kunt ontdekken en ontwikkelingsmogelijkheden vindt in je eigen projecten."