Carlos Sainz baalt van het verloop van 2022, maar is strijdbaar richting het seizoen van volgend jaar. De Spanjaard wil dan met Ferrari 'het vuur aan de schenen gaan leggen' van de tweevoudig wereldkampioen: Max Verstappen.

Het seizoen begon voor Ferrari, en zeker voor Charles Leclerc, erg goed. De Monegask had na de Grand Prix van Australië 46 punten voorsprong op Verstappen in het kampioenschap. Ferrari leek toen de snelste auto te hebben. Daarna ging het echter fout. Terwijl Verstappen race na race won, maakte Ferrari strategische fouten, viel zowel Leclerc als Sainz vaak uit en maakten beide coureurs ook wat fouten. Dit terwijl de auto, zeker op zaterdag, erg sterk was. Mede hierdoor was Verstappen na de Grand Prix in Japan al wereldkampioen en kon een raceweekend later Red Bull de constructeurstitel in ontvangst nemen.

Sainz in 2022

Tegenover de NOS legt Sainz uit dat hij niet het maximale uit zijn seizoen heeft gehaald. De Spanjaard gelooft dat hij, met wat meer geluk en minder uitvalbeurten, Verstappen had kunnen uitdagen in de strijd om de titel. "Ik had het Max moeilijker kunnen maken, zeker in de eerste races. Onze auto was toen erg goed, maar ik voelde me toen nog niet helemaal op mijn gemak achter het stuur."

2023

Ondanks dat Sainz baalt van het verloop van het seizoen, gunt de Spanjaard Verstappen ook wel weer de titel. Toch heeft Sainz ook een waarschuwing in huis richting Verstappen en Red Bull. "Het is heel jammer dat Charles en ik niet meer met Max hebben kunnen vechten, omdat Red Bull Racing steeds dominanter werd, maar ik gun hem deze mijlpaal. Hij zet een ongekend seizoen neer. Volgend seizoen gaan we hem het vuur na aan de schenen leggen."