Lars Leeftink

Donderdag 3 november 2022 09:36 - Laatste update: 09:58

Christian Horner heeft bevestigd dat Lando Norris meer dan eens in overweging is genomen door Red Bull om het team te komen versterken. Norris liet een paar weken geleden al blijken dat die gesprekken er zijn geweest.

Het team dat het kampioenschap in 2022 won, haalde Max Verstappen in 2016 als coureur naar het team. De Nederlander nam al snel de plaats als kopman van het team over van Daniel Ricciardo. Nadat Ricciardo eind 2018 vertrok om zich bij Renault (nu Alpine) aan te sluiten, had Red Bull moeite om de leegte die de Australiër had achtergelaten op te vullen. De wisselvallige eerste seizoenshelft van Pierre Gasly in 2019 kwam snel tot een einde, waarbij Alexander Albon later dat seizoen gepromoveerd werd tot teamgenoot van Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris was bijna teamgenoot van Verstappen: 'Ik voerde gesprekken met Red Bull'

Albon en Gasly

Albon toonde flitsen van wat hij kon, maar twee botsingen met Lewis Hamilton, in Brazilië in 2019 en Oostenrijk in 2020, vatte het geluk van de Thais-Britse coureur samen. Red Bull besloot hem al snel te vervangen. Sergio Perez werd de eerste coureur die geen connectie had met Red Bull sinds Mark Webber in 2013 vertrok. De Mexicaan zou een overwinning behalen in Azerbeidzjan en Verstappen assisteren in zijn confrontatie met Hamilton in Abu Dhabi vorig seizoen. Sterke prestaties beloonden de Mexicaan vervolgens een deal op tot 2024, terwijl nu tweevoudig kampioen Verstappen gebonden is tot 2028.

Norris

Vooruitlopend op de Grand Prix van Mexico City, onthulde Norris al de gesprekken die in het verleden gevoerd zijn met Red Bull. "Het was niet alsof we echt ver in de gesprekken waren. Iedereen probeert op een gegeven moment met alle teams te praten, dus ik sprak met ze. Ik sprak met een paar andere mensen. Maar een praatje is een praatje. Het is niet van 'wat kunnen we doen?' Gewoon contact houden en dat soort dingen. Zo simpel is het soms. Maar ik liep toen tegen het einde van mijn contract bij McLaren aan. Je selecteert vervolgens welke opties beschikbaar zijn. Je ontdekt wat er mogelijk is, wat er de komende jaren mogelijk kan zijn. Het was niet alleen Red Bull. Elke coureur heeft gesprekken met veel van de verschillende teams over wat er zou kunnen gebeuren. Zo simpel is het eigenlijk."

Horner

Om de positie van Red Bull te verduidelijken, zei Horner het volgende: "We hebben in de loop der jaren een paar keer met Lando gesproken. Maar de volgende dag tekende hij een contract bij McLaren." Of er volgens Horner nog een kans is dat Norris ooit bij Red Bull komt racen? "Hij heeft een contract voor de lange termijn met McLaren en het ziet ernaar uit dat hij er nog een paar jaar zal zijn."