Meerdere records voor Verstappen, Red Bull evenaart record | GP Mexico stats en facts

Lars Leeftink

Dinsdag 1 november 2022 21:22 - Laatste update: 21:23

Max Verstappen heeft zijn goede vorm en die van Red Bull afgelopen weekend voortgezet met een comfortabele overwinning tijdens de Grand Prix van Mexico City. Lewis Hamilton werd tweede, Sergio Perez voor eigen publiek derde. In een race die weinig drama kende, werden veel records gebroken - vooral door Verstappen en zijn team. Hier zijn de beste statistieken van afgelopen weekend.

Identiek podium

Het podium van afgelopen weekend, Verstappen, Hamilton en Perez [in die volgorde], was identiek aan de top drie in 2021, waarbij Ferrari opnieuw als vijfde en zesde eindigde. Verstappen werd met zijn overwinning de eerste coureur sinds 2016 die vanaf pole position op het podium eindigde.

Verstappen breekt nog meer records

Verstappen's veertiende overwinning van het seizoen verbrak het record voor de meeste in een seizoen, dat Michael Schumacher in 2004 vestigde en negen jaar later door Sebastian Vettel werd geëvenaard. De Nederlander startte dit seizoen verder zes keer op pole en zette er vijf om in overwinningen. Geen enkele coureur heeft meer dan twee keer gewonnen in Mexico, maar de overwinning van Verstappen betekende zijn vierde overwinning in de hoofdstad van het land. De tweevoudig wereldkampioen brak ook het record voor het meeste aantal punten in één seizoen [416 punten met nog twee races te gaan], waarmee hij Hamilton's aantal van 413 punten uit 2019 overtreft.

Red Bull evenaart record

Artikel gaat verder onder video

Perez claimde in eigen land zijn 25ste podium in de Formule 1 en de tweede voor zijn thuispubliek. Het was Red Bulls negende overwinning op rij, waarmee het de beste reeks evenaart die het team in 2013 behaalde met Sebastian Vettel. Het team is ook in negentien opeenvolgende races op het podium geëindigd, waarmee ze hun beste reeks van 2010-2011 evenaren.

Mercedes overtreft Ferrari

Mercedes heeft nu meer top-twee finishes [drie] sinds de zomerstop dan Ferrari [twee]. George Russell eindigde als vierde en verzamelde ook het extra punt voor de snelste ronde van de race. Het is de eerste keer dat een Britse coureur in back-to-back races de snelste ronde rijdt sinds teamgenoot Hamilton in 2020.

Sainz's beste maar Ferrari's slechtste

Met een P5 finish registreerde Carlos Sainz zijn beste resultaat in Mexico. Ferrari haalde voor het eerst na de zomerstop het podium niet. De laatste keer dat beide Ferrari's als vijfde of lager eindigden was in Saudi-Arabië 2021.

Ricciardo terug in vorm

Ondanks een straf van 10 seconden voor een botsing met Yuki Tsunoda, eindigde Daniel Ricciardo voor het eerst in elf races voor teamgenoot Lando Norris.

Slechte reeks Bottas ten einde

Valtteri Bottas veroverde zondag een punt door tiende te eindigen. Het was zijn eerste race waarin hij punten scoorde sinds de Grand Prix van Canada.

Sundaram Ramaswami -Twitter/Instagram - @f1statsguru