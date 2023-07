Lars Leeftink

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn in het nieuwe tijdperk, dat anderhalf seizoen oud is, aan het domineren. Dit levert bij onder meer Lewis Hamilton frustratie op, maar volgens Valtteri Bottas is het niet eerlijk om de regels te wijzigen nu Red Bull het dominante team is in de Formule 1.

Hamilton liet de afgelopen tijd blijken dat de Formule 1 iets moet doen tegen de dominantie van Verstappen en Red Bull Racing. Hij stelde regelwijzigingen voor en gooide daarnaast de maand augustus op als de datum waarop een team op zijn vroegst mag beginnen aan de nieuwe auto voor het seizoen daarna. Hamilton denkt namelijk dat Red Bull allang bezig is met de auto van 2024 en daarmee een voordeel heeft op de overige teams. Verstappen heeft al gereageerd en stel dat het logisch is dat Hamilton hier nu wat over zegt, maar niet in de periode dat hij zelf domineerde (2014 tot en met 2020).

Bottas over idee Hamilton

Tegenover Planet F1 laat Bottas doorschemeren dat hij niet het idee heeft dat het idee van Hamilton goed is voor de sport en dat de Formule 1 moet accepteren dat Verstappen en Red Bull momenteel het te kloppen team zijn. "Ik zie geen reden om iemands performance te beperken. Ik denk dat je tegenwoordig al gestraft wordt als het aankomt op de windtunneltijd als je het constructeurskampioenschap wint. Dus ik denk dat dat op de lange termijn de zaken zal stabiliseren. Dat zit in de aard van de sport."

Red Bull terecht dominant

Volgens Bottas heeft het team zelf deze voorsprong afgedwongen door hard te werken en slim om te gaan met de nieuwe reglementen. "Ik vind dat ze het verdienen. Ze hebben geweldig werk geleverd met de auto. Ze lijken echt een sterk team te hebben. Er zijn altijd periodes waarin iemand domineert en dergelijke, dus ik zou niets veranderen, want het hoort bij het spel. De mensen die de beste auto bouwen verdienen het."